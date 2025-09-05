Fonavi Reintegro 4: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

Fonavistas beneficiarios del Reintegro podrán consultar el CERAD 2025 para verificar qué monto cobrarán en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fondo Nacional de Vivienda viene realizando el pago de la devolución de aportes a través del Reintegro 4. Este último padrón beneficiará a 73.739 adultos mayores que realizaron sus aportes al extinto fondo. En esa línea, muchos fonavistas tienen la opción de verificar el monto exacto que podrán recibir.

Para ello, el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavis (Cerad) es la herramienta que brindará esta información. Con este documento se podrá constatar el monto exacto que podrás recibir en el Banco de la Nación.

Reintegro 4: ¿cómo saber cuánto cobraré en el Banco de la Nación?

La Secretaría Técnica del Fonavi dispone en su página web el acceso al Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda (Cerad), que puede ser solicitado de manera gratuita en mencionado sitio web. Por lo que, los beneficiarios del Reintegro 4 podrán hacer la consulta de manera virtual.

Sin embargo, es importante detallar que para el Reintegro 4, la plataforma aún no está habilitada para dar los montos exactos por cada beneficiario. Jorge Milla, representante de la Fenaf - Perú, comentó a La República, que en la próxima sesión, jueves 11 de septiembre, ante la Comisión Ad hoc se solicitará mencionada información para luego habilitar la opción de consulta.

Consulta CERAD del Fonavi 2025: sigue estos pasos

Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi: clic aquí.

Coloca tu usuario (número de DNI y año de nacimiento), luego tu contraseña.

Escribe el código captcha y haz clic en 'Consultar Cerad'.

Si no cuentas con tu usuario, puedes acercarte de manera presencial a Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima (De lunes a viernes). Además, puedes llamar a la Plataforma Única de Atención Virtual: 640 - 8655 o Aló MAC 1800.

¿Quiénes son los beneficiarios del Reintegro 4 este 2025?

La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4 establece los siguientes beneficiarios a nivel nacional. Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.