Miles de trabajadores que aportaron al Fonavi en la década de los 80 y 90 se beneficiarán con el nuevo desembolso. Foto: Andina

Más de 73.000 exaportantes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán acceder al pago del Reintegro 4 desde este jueves 28 de agosto, según la resolución administrativa Nº 490-2025/CAH-LEY Nº 29625 publicada por la Comisión Ad Hoc en el diario oficial El Peruano.

En esta oportunidad, los beneficiarios son fonavistas titulares a partir de los 68 años y fallecidos desde los 89 años al 31 de julio de 2025. Además, se encuentran adultos mayores que figuren en el Registro del Conadis, aquellos que perciban pensión de invalidez de la ONP y los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Estos detalles se encuentran contenidos en el dispositivo legal que lleva la firma de los integrantes de la Comisión Ad Hoc integrada por cinco miembros: Rodolfo Baca, representante de la ONP, Yrene Pantoja, Luis Martínez y Marielle Door, del Ministerio de Economía (MEF), así como Jorge Milla y José Cortez, de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú).

Fonavi: beneficiarios del Reintegro 4

En declaraciones a este medio, Jorge Milla explicó que, para este proceso de devolución de aportes se han destinado S/255 millones 55.274,54. Además, precisó que, de los 73.729 fonavistas beneficiarios, 62.235 comprenden los titulares vivos y 11.494 incluyen a los fallecidos, cuyos pagos los deben cobrar sus herederos.

Una de sus principales recomendaciones para los exaportantes se centran en que deben revisar la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, de modo que puedan asegurarse que se encuentran incorporados al padrón del Reintegro 4. Precisamente, en el transcurso de hoy, debe activarse la opción de consulta con DNI a través de este ENLACE.

"Nosotros hubiésems querido que sea un grupo mayor porque los grupos de Reintegro siempre han ido subiendo en cuanto a cantidad. El último de ellos superó los 200.000 en abril, pero ahora, debido a que no se tienen suficientes recursos, hemos tenido que reducirlos a 73.000. Estamos detrás para que en la Ley de Presupuesto Público se consignen recursos de cara al próximo año", reflexionó Milla.