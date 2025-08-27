HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y oficina de Juan José Santiváñez
Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y oficina de Juan José Santiváñez     
Economía

Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

La Comisión Ad Hoc del Fonavi publicó la resolución que da luz verde al pago del Reintegro 4 desde mañana. Se dispone de un fondo superior a los S/255 millones para este proceso.

Miles de trabajadores que aportaron al Fonavi en la década de los 80 y 90 se beneficiarán con el nuevo desembolso. Foto: Andina
Miles de trabajadores que aportaron al Fonavi en la década de los 80 y 90 se beneficiarán con el nuevo desembolso. Foto: Andina

Más de 73.000 exaportantes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán acceder al pago del Reintegro 4 desde este jueves 28 de agosto, según la resolución administrativa Nº 490-2025/CAH-LEY Nº 29625 publicada por la Comisión Ad Hoc en el diario oficial El Peruano.

En esta oportunidad, los beneficiarios son fonavistas titulares a partir de los 68 años y fallecidos desde los 89 años al 31 de julio de 2025. Además, se encuentran adultos mayores que figuren en el Registro del Conadis, aquellos que perciban pensión de invalidez de la ONP y los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Estos detalles se encuentran contenidos en el dispositivo legal que lleva la firma de los integrantes de la Comisión Ad Hoc integrada por cinco miembros: Rodolfo Baca, representante de la ONP, Yrene Pantoja, Luis Martínez y Marielle Door, del Ministerio de Economía (MEF), así como Jorge Milla y José Cortez, de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú).

Fonavi: beneficiarios del Reintegro 4

En declaraciones a este medio, Jorge Milla explicó que, para este proceso de devolución de aportes se han destinado S/255 millones 55.274,54. Además, precisó que, de los 73.729 fonavistas beneficiarios, 62.235 comprenden los titulares vivos y 11.494 incluyen a los fallecidos, cuyos pagos los deben cobrar sus herederos.

Una de sus principales recomendaciones para los exaportantes se centran en que deben revisar la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, de modo que puedan asegurarse que se encuentran incorporados al padrón del Reintegro 4. Precisamente, en el transcurso de hoy, debe activarse la opción de consulta con DNI a través de este ENLACE.

"Nosotros hubiésems querido que sea un grupo mayor porque los grupos de Reintegro siempre han ido subiendo en cuanto a cantidad. El último de ellos superó los 200.000 en abril, pero ahora, debido a que no se tienen suficientes recursos, hemos tenido que reducirlos a 73.000. Estamos detrás para que en la Ley de Presupuesto Público se consignen recursos de cara al próximo año", reflexionó Milla.

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Economía

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

