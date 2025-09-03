HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Retiro AFP abre discusión: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Entrecruces. En la Comisión de Economía, el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes se mostró en contra de un octavo retiro AFP, porque afiliados "perderán pensión mínima de S/600".


Comisión de Economía del Congreso tuvo entrecruces sobre el octavo retiro AFP.

Aunque la Comisión de Economía del Congreso aún no ha agendado un debate formal sobre el octavo retiro de fondos AFP, el tema se coló esta mañana en la sesión con cruces entre congresistas y el Poder Ejecutivo. El parlamentario Guido Bellido presentó una propuesta de predictamen para acelerar la discusión, mientras que Alejandro Cavero pidió convocar a expertos antes de dar cualquier paso. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, advirtió que un nuevo retiro pondría en riesgo la pensión mínima de S/600 planteada en la reforma previsional.

"Lo que estamos planteando en el reglamento de pensiones es que aquellos pensionistas que tengan algo en su saldo, aunque sea poquito, van a poder acceder a una pensión mínima de S/600. Creemos que no debería aprobarse un retiro adicional justamente porque no van a  poder acceder a una pensión mínima", apuntó Pérez-Reyes.

El ministro explicó que esta pensión mínima representa un desembolso del Estado y se calcula para quienes acumulen alrededor de S/120.000 mensuales al momento de jubilarse. "No hay que olvidar que la pensión es un mecanismo de ahorro, no es que el Estado está obligado a asegurarles una pensión", agregó.

Advirtió que cualquier aumento abrupto de la pensión mínima tendría un fuerte impacto fiscal.

"Si nos pusiéramos populistas y subiríamos la pensión mínima hasta S/4.000, el impacto en las cuentas fiscales sería terrible, tendríamos que subir el impuesto general a las ventas (IGV) para todos. Tenemos que hacer este proceso de forma gradual. Ya quisiéramos que las personas jubiladas tengan una pensión mucho mayor. No tenemos los recursos fiscales. La única forma de hacerlo es subiendo impuestos, con lo cual también afectamos a otros. Cuando recaudemos más por IGV e impuesto a la renta, iremos cómo recaudar", indicó el ministro.

Bellido acelera y Cavero pone freno

Antes de la exposición del ministro, Guido Bellido entregó al presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (Fuerza Popular), un documento de predictamen para acelerar la discusión.

"Queremos trabajar de manera propositiva, y le alcanzó una propuesta de predictamen que hemos elaborado, espero que en su oportunidad pueda tomar en consideración, para que su equipo lo pueda trabajar y con suerte tengamos la próxima semana en la agenda para poder debatirlo porque hay una necesidad de miles de aportantes", indicó el legislador.

Sin embargo, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó la iniciativa de Bellido y consideró indispensable convocar a expertos antes de elaborar un predictamen.

