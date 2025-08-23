Retiro AFP 2025 en pausa: Comisión de Economía retomará sesiones ordinarias en septiembre

En sus primeras declaraciones, el congresista de Fuerza Popular levantó su voz para que se avance en la reglamentación de la reforma del sistema de pensiones. Foto: composición LR/Congreso/Andina

Luego de aprobar su plan de trabajo y reglamento, la Comisión de Economía que preside el congresista Víctor Flores realizó una sesión extraordinaria el último 22 de agosto para aprobar tres grupos de trabajo vinculados con el sistema de pensiones y la reglamentación de normas en materia económica. De esta forma, dicho espacio parlamentario entrará en un corto receso y el retiro AFP seguirá en incertidumbre.

Y es que, del lunes 25 al viernes 29 de agosto se realizará la semana de representación, por lo que no está contemplado el abordaje de esta iniciativa de ley que ha sido reclamada por algunos congresistas. Recién, en septiembre se retomarán las actividades ordinarias de la comisión, que ahora tendrá tres coordinadores: Jorge Montoya, Rosangella Barbarán y César Revilla.

El legislador de Honor y Democracia presidirá el grupo de trabajo encargado del estudio de propuesta para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, mientras que los parlamentarios de Fuerza Popular asumirán el seguimiento a la reglamentación de la Ley de Modernización Previsional y la norma general de contrataciones públicas.

Retiro AFP tendrá que esperar hasta septiembre

Si bien existen más de 20 proyectos que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP, hasta el momento no hay indicios de avanzar con la elaboración de su dictamen. El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, le ha prometido al parlamentario Guido Bellido que agendará el tema en las próximas sesiones, pero los grupos de trabajo conformados demuestran que priorizará la defensa de la reforma del sistema de pensiones, y no la liberación de los fondos previsionales.

Agosto prácticamente es un mes perdido por la semana de representación, y septiembre asoma como un nuevo periodo para hacer incidencia. Mientras tanto, José Luna continúa emplazando a sus colegas y al ministro de Trabajo a no impedir que se apruebe el retiro de hasta 4 UIT de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), puesto que millones de peruanos lo necesitan.

Lo cierto es que Luna y los promotores de estas iniciativas tendrán que esperar hasta el otro mes para ejercer sus medidas de presión. La Comisión de Economía tomó el acuerdo de sesionar todos los miércoles de cada semana. En ese sentido, la próxima reunión sería el 3 de septiembre a las 10:00 a. m., salvo que exista una convocatoria extraordinaria que depende de la conducción de Fuerza Popular.

Fuerza Popular y su posición sobre el retiro AFP

Como lo ha informado anteriormente este medio, el congresista fujimorista Víctor Flores ha resaltado que la Comisión de Economía será una instancia técnica y dedicada a mantener la disciplina fiscal. No obstante, sus iniciales declaraciones se contrastan con la votación de su bancada que también mira el escenario electoral.

Respaldaron el séptimo retiro AFP y recién, cuando se aprobó la reforma de pensiones que defendía Keiko Fujimori, la bancada naranja tomó una postura contra la liberación de los fondos previsionales tanto en la Comisión de Economía como en la Junta de Portavoces. En una de sus declaraciones de abril a Canal N, Flores dijo lo siguiente:

“Particularmente, no estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. No estoy seguro de la cantidad, pero S/70.000 millones han sido retirados, lo que quiere decir que esos S/70.000 millones no van participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen, lógicamente van a ser una carga para el Estado.“, anotó.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Economía, Elvis Vergara (Acción Popular), se ha mostrado también receloso de este tipo de iniciativas, al igual que su colega Ilich López. El 3 de junio, indicó en una entrevista que un octavo retiro de las AFP no es un tema urgente a diferencia del contexto de la pandemia, etapa en la que se podía justificar.

Finalmente, la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), que ocupa el cargo de vicepresidenta, aparece en el portal del Parlamento como una de las autoras de la iniciativa legislativa de su colega José Pazo, quien busca autorizar la liberación de hasta 4 UIT de los fondos privados de pensiones.