HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Economía

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 11.000 herederos de fonavistas fallecidos: ¿qué documentos se presenta para cobrar, vía Banco de la Nación?

El Fonavi iniciará el Reintegro 4 desde el 28 de agosto, beneficiando a más de 70.000 adultos mayores. Los herederos de fonavistas fallecidos también podrán acceder a este reembolso.

Fonavi pagará a los herederos de los fonavistas fallecidos a través del Reintegro 4.
Fonavi pagará a los herederos de los fonavistas fallecidos a través del Reintegro 4. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi alista el Reintegro 4 que estaría pagando la devolución de aportes desde el 28 de agosto. La noticia ha sido muy esperada por miles de fonavistas quienes aguardan para acceder al dinero que en algún momento aportaron.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, el cuarto grupo de reintegro podrá pagar a más de 70.000 adultos mayores, dentro de los que están considerados aquellos titulares que ya han fallecido, pero que en su momento contribuyeron con el extinto Fondo Nacional de Vivienda. Se ha dado a conocer que será un total de 11.494 fonavistas fallecidos cuyos herederos cobraran el dinero.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

lr.pe

Reintegro 4 del Fonavi pagará a herederos de fonavistas fallecidos: ¿qué documentos presentar?

El Fonavi iniciará el pago de las devoluciones de aportes a los herederos de aquellos fonavistas titulares que hayan fallecido. Según lo ha explicado Jorge Milla, representante de la Fenaf - Perú, se ha considerado a los exaportantes que hayan tenido 89 años como mínimo. Por lo que, los herederos del Fonavi deberán presentar la siguiente información para acceder la cobro desde el 28 de agosto.

  • Si es viudo(a): copia certificada de partida o acta de matrimonio (anverso y reverso), con no más de 30 días, calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros.
  • Si fue conviviente: certificado actualizado de su inscripción en el registro de personas naturales, en el que conste la Unión de Hecho, emitido por la Sunarp, el cual no debe tener antigüedad mayor de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias.
  • Si es hijo(a): copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso), del(la) suscrito(a) y los otros beneficiarios declarados, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros.
  • Si es hijo(a) con discapacidad total permanente: copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso), del(la) suscrito(a), con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, y copia certificada o legalizada del documento que acredite la discapacidad emitida por el Conadis que no debe tener más de 30 días calendario de emitido.
  • Si es padre o madre: copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) del fonavista fallecido, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, según corresponda.
  • Si es hermano(a): copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) del fonavista fallecido, con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros, y copia certificada de la partida o acta de nacimiento del(la) suscrito(a) y de los otros beneficiarios declarados con no más de 30 días calendario de haber sido expedida por el Reniec, municipalidades, entre otros. En caso de que no haya otros beneficiarios, solo adjuntar la del solicitante

PUEDES VER: Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

lr.pe

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Luego de verificar la documentación según cada caso, las y los herederos del Fonavi deberán consignar en la página web que habilitará la Secretaría Técnica del Fonavi (Link de consulta) si están incluidos en el padrón del Reintegro 4. Si luego de consultar constatan que sí figuran, podrán acercarse a las agencias del Banco de la Nación junto a sus documentos para cobrar la devolución de aportes.

Notas relacionadas
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

LEER MÁS
Ana Peña Cardoza jura como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ana Peña Cardoza jura como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota