HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Economía

Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

El Fonavi ha confirmado que se prepara el nuevo grupo de pagos del Reintegro 4, previsto para finales de agosto. Pero, aún se espera la fecha exacta para el inicio de los cobros, así lo comenta Jorge Milla.

Fonavi alista el pago del Reintegro 4 que fue anunciado para finales de agosto 2025.
Fonavi alista el pago del Reintegro 4 que fue anunciado para finales de agosto 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi anunció que se alista el nuevo grupo de pagos correspondiente al Reintegro 4, cuya fecha de pago, fue anunciada para finales del mes de agosto. En ese sentido, es importante precisar sobre la las fechas en las que se podría iniciar el pago del cuarto grupo de Reintegro a nivel nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, el representante de la Fenaf - Perú, Jorge Milla, precisó para La República, que aún no hay fecha estimada para que los exaportantes del Fonavi realicen el cobro de sus aportes. "Todavía oficialmente no hay fecha". Sin embargo, este jueves 21 de agosto, se va a sesionar y sería en esa reunión fijar el día en el que se inicia el pago.

PUEDES VER: ¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Cuándo se pagará el Reintegro 4 del Fonavi en el Perú?

En conversaciones para La República, Jorge Milla, comentó que desde la Secretaría Técnica del Fonavi se han encontrado algunas inconsistencias respecto a la información que recibieron sobre el proceso del Reintegro 4, se trataría de un universo de algunos casos respectos a los beneficiarios. Por lo que, se podría retrasar el inicio del pago, si no se levantan las observaciones hasta este 21 de agosto.

En tal sentido, se propondrá que los casos que no se han encontrado solución, queden como pendientes con el objetivo de no afectar el proceso y se pueda iniciar con la respectiva devolución de aportes. "Entonces quizás se plantee que dichos casos queden pendientes, de tal modo que no afecte. El objetivo es que en este mes se haga efectivo el pago a los fonavistas que conformen en grupo de Pago reintegro N.º 4", precisó.

PUEDES VER: Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

lr.pe

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios para cobrar en el Banco de la Nación?

Entre los exaporantes del Fonavi que serían incluidos en el Reintegro 4, estarán los que hasta la fecha no han sido parte de algún padrón tanto del 1 al 19. En esa línea, según información recogida por este medio, el factor edad será considerado importante para el nuevo padrón. Por ejemplo, los fonavistas que no superen los 68 años de edad hasta el 31 de julio sí podrán ser incluidos en el Reintegro 4.

Asimismo, de aquellos que ya han fallecido, se considerará a quienes hayan tenido 89 años a más y que tampoco hayan cobrado algún pago sobre el Fondo Nacional de Vivienda.

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

Notas relacionadas
¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

¿Estás en la lista del Fonavi 2025? Consulta con tu DNI si cobras en agosto vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

LEER MÁS
Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

LEER MÁS
Autoridad Portuaria Nacional retrocede tras dar luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo de Chancay

Autoridad Portuaria Nacional retrocede tras dar luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo de Chancay

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

LEER MÁS
Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota