Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

El Fonavi anunció que se alista el nuevo grupo de pagos correspondiente al Reintegro 4, cuya fecha de pago, fue anunciada para finales del mes de agosto. En ese sentido, es importante precisar sobre la las fechas en las que se podría iniciar el pago del cuarto grupo de Reintegro a nivel nacional.

En ese sentido, el representante de la Fenaf - Perú, Jorge Milla, precisó para La República, que aún no hay fecha estimada para que los exaportantes del Fonavi realicen el cobro de sus aportes. "Todavía oficialmente no hay fecha". Sin embargo, este jueves 21 de agosto, se va a sesionar y sería en esa reunión fijar el día en el que se inicia el pago.

¿Cuándo se pagará el Reintegro 4 del Fonavi en el Perú?

En conversaciones para La República, Jorge Milla, comentó que desde la Secretaría Técnica del Fonavi se han encontrado algunas inconsistencias respecto a la información que recibieron sobre el proceso del Reintegro 4, se trataría de un universo de algunos casos respectos a los beneficiarios. Por lo que, se podría retrasar el inicio del pago, si no se levantan las observaciones hasta este 21 de agosto.

En tal sentido, se propondrá que los casos que no se han encontrado solución, queden como pendientes con el objetivo de no afectar el proceso y se pueda iniciar con la respectiva devolución de aportes. "Entonces quizás se plantee que dichos casos queden pendientes, de tal modo que no afecte. El objetivo es que en este mes se haga efectivo el pago a los fonavistas que conformen en grupo de Pago reintegro N.º 4", precisó.

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios para cobrar en el Banco de la Nación?

Entre los exaporantes del Fonavi que serían incluidos en el Reintegro 4, estarán los que hasta la fecha no han sido parte de algún padrón tanto del 1 al 19. En esa línea, según información recogida por este medio, el factor edad será considerado importante para el nuevo padrón. Por ejemplo, los fonavistas que no superen los 68 años de edad hasta el 31 de julio sí podrán ser incluidos en el Reintegro 4.

Asimismo, de aquellos que ya han fallecido, se considerará a quienes hayan tenido 89 años a más y que tampoco hayan cobrado algún pago sobre el Fondo Nacional de Vivienda.

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.