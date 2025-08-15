HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Economía

Western Union y Yape se unen para recibir remesas desde 200 países: ¿por qué apostaron por la superapp?

Rafael De la Puente, Country Director de Western Union en Perú, responde a La República sobre por qué eligieron integrar sus servicios de remesas a través de Yape.

Cada transacción puede alcanzar hasta S/3.500. Foto: Yape/Rafael De La Puente vía LinkedIn
Cada transacción puede alcanzar hasta S/3.500. Foto: Yape/Rafael De La Puente vía LinkedIn

Western Union y Yape anunciaron una alianza estratégica que simplifica la recepción de remesas en el Perú, permitiendo que los yaperos reciban dinero directamente en su app desde más de 200 países y territorios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa busca impulsar la inclusión financiera y ofrecer una experiencia rápida, segura y confiable para los millones de peruanos que dependen de las transferencias internacionales.

“Detrás de cada transferencia hay una historia. Esta alianza estratégica con una organización líder como Yape nos permite acompañar a nuestros clientes en su recorrido financiero y conectarlos con más de 200 países y territorios, a través de un servicio accesible, confiable y cercano”, señaló Rafael De la Puente, Country Director de Perú en Western Union.

¿Por qué Yape y no una app propia?

En diálogo con La República, De la Puente explicó que la integración con Yape responde a una estrategia de omnicanalidad. En el último año han concretado alianzas estratégicas para ofrecer a sus clientes un servicio más cómodo al recibir su remesa.

"Queremos un portafolio amplio de opciones, y para eso necesitamos contar con los players más representativos del mercado", señaló.

Esta estrategia se aplica en toda la región, como la alianza que tienen en Colombia con Nequi.

"En el futuro no descartamos ofrecer este servicio directamente en nuestra app propia, como parte de nuestro compromiso con la innovación y la inclusión financiera”, precisó.

¿Cómo enviar una remesa por Yape?

Yape se convierte así en la primera superapp en el país en la que Western Union ofrece su servicio de recepción de dinero. El proceso es simple: solo se requiere el nombre completo del yapero y su número de teléfono.

Cada transacción puede alcanzar hasta S/3.500, con un máximo mensual de S/12.000, y el dinero llega de manera inmediata, ya sea de forma presencial o digital.

Claudia Silva, Head de Pagos de Yape, destacó que la recepción de remesas a través de la app se ha triplicado en el último año. “Esta alianza nos permitirá expandir nuestras operaciones de recepción de remesas y mantener conectadas a millones de personas, gracias a la extensa red de Western Union".

Hasta la fecha, desde Yape han facilitado la recepción de dinero de más de 550.000 usuarios, principalmente desde EE. UU., Chile, España e Italia.

¿Pueden las remesas digitales convertirse en la llave de la inclusión financiera?

En un país donde millones aún no están bancarizados, la alianza también busca impulsar la inclusión financiera. “Con nuestra alianza con Yape estamos facilitando la digitalización del dinero, permitiendo que las personas generen un historial crediticio y eventualmente accedan a productos financieros alternativos", añadió De la Puente.

En ese sentido, continuarán desarrollando servicios y construyendo un ecosistema completo que responda a las necesidades de nuestros clientes.

Además, con un enfoque centrado en el receptor, la funcionalidad digital de Yape ofrece un proceso intuitivo y sin restricciones de horario. Los usuarios que aún no tengan la app pueden descargarla en iOS o Android y registrarse en pocos pasos para comenzar a recibir dinero del extranjero de manera rápida y segura.

Notas relacionadas
Colaboración con India y Plataforma de Pagos Minoristas: el nuevo impulso del BCRP a la digitalización financiera

Colaboración con India y Plataforma de Pagos Minoristas: el nuevo impulso del BCRP a la digitalización financiera

LEER MÁS
Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

LEER MÁS
¿Recargaste tu teléfono por Yape en un agente BCP y te equivocaste?: así puedes recuperar tu dinero

¿Recargaste tu teléfono por Yape en un agente BCP y te equivocaste?: así puedes recuperar tu dinero

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

LEER MÁS
Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

LEER MÁS
Tribunal Fiscal frena intento de Sunat de negar crédito fiscal a empresas por facturas con descripciones generales

Tribunal Fiscal frena intento de Sunat de negar crédito fiscal a empresas por facturas con descripciones generales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Economía

Si trabajo un día y al siguiente renuncio, ¿igual deben pagarme?: abogado precisa si recibe otros beneficios laborales en Perú

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota