Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia segunda convocatoria para análisis forense

Ninguna de las empresas postoras al concurso internacional cumplió con los requisitos técnicos mínimos de las bases de Petroperú. Foto: Petroperú

Un mes después de oficializarse la licitación internacional para elegir a la empresa que se encargará de la auditoría forense de la Nueva Refinería de Talara (NRT), Petroperú informó que la primera convocatoria fue declarada desierta. La razón de esta decisión se debe a que los postores no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos estipulados en las bases, por lo que fueron descalificados del proceso.

Y es que, entre los requerimientos solicitados, los participantes de este concurso no debían mantener vínculos, relaciones, acuerdos o condiciones que comprometan su independencia e imparcialidad, además de acreditar experiencia específica en análisis en refinerías de petróleo, plantas petroquímicas o químicas.

Al ser declarada desierta esta primera convocatoria, el directorio de la petrolera estatal que preside Alejandro Narváez informó que se hará efectiva una nueva búsqueda en el más breve plazo, puesto que esta auditoría es importante para identificar las presuntas irregularidades y posibles responsables en la ejecución del proyecto de la NRT, desde su origen hasta su operatividad.

"En ese contexto, Petroperú procederá con una segunda convocatoria en el más breve plazo, reafirmando su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación", detalló Petroperú en un comunicado institucional publicado en su página web.

Refinería de Talara: historia y exportación a Ecuador

La nueva Refinería de Talara es un moderno complejo que procesa alrededor de 93.000 barriles de petróleo por día y según su presidente Alejandro Narváez, se encuentra 100% operativo luego de los desperfectos que sufrió en su inauguración. Su estabilización se logró en el primer trimestre de este año y fue complementada con la reactivación de las plantas de Conchán e Iquitos.

Con el paso de los años, la refinería ha pasado de 3 a 16 unidades de producción. Además, cuenta con 37.000 instrumentos, 840 equipos rotativos, 26 reactores, 54 columnas y 18 hornos. Líneas aparte merece la Unidad de Flexicoking, tecnología innovadora de la empresa USA Exxon Mobil, que permite obtener una producción mayor de combustibles líquidos de alto valor comercial a partir de los residuos del petróleo.

En más de una oportunidad, el gerente general de Petroperú Óscar Vera ha declarado a los medios de comunicación que esta unidad FCK estuvo en "standy by" debido a que no tenía carga pesada. En su lugar, se decidió priorizar el procesamiento de crudo liviano. No obstante, dejó en claro que no existen desperfectos y que se aprovechó el tiempo para realizar trabajos de limpieza, al igual que mejoras tecnológicas.

Recientemente, la petrolera estatal informó que se completó con éxito la exportación a Ecuador de 137.500 barriles de Turbo Jet A-1, un combustible especializado para la aviación comercial. El despacho se realizó desde el Muelle de Carga Líquida (MU1) de la moderna Refinería Talara, a través del buque singapurense MT Clearocean Ginkgo.

El propósito es fortalecer la presencia de Petroperú en el mercado regional. Por eso, la operación forma parte de su programa de exportaciones que fue anunciado por la Alta Dirección de la empresa, lo que también resultó en el envío de combustible marino, producido en la refinería de Iquitos, hacia la ciudad de Manaos, en Brasil.



