Economía

¿Puedo solicitar pensión de viudez si mi cónyuge afiliado a la ONP fallece sin completar sus aportes?

La ONP aclara que si los cónyuges, convivientes e hijos de afiliados fallecidos podrían acceder a pensiones y atención médica, incluso si no completaron sus aportes en vida.

Hay más de 4 millones de afiliados a la ONP en todo el Perú
Hay más de 4 millones de afiliados a la ONP en todo el Perú | Foto: Dall-E/ONP

El fallecimiento inesperado de un trabajador afiliado a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puede generar dudas en sus familiares respecto al acceso a una pensión. Muchos se preguntan qué sucede cuando el afiliado no llegó a completar los años requeridos de aportes para obtener una pensión de jubilación.

La ONP precisa que, incluso en esos casos, los aportes realizados no se pierden, ya que pueden otorgar respaldo a la familia del asegurado fallecido. Esto aplica tanto para los trabajadores que aportan de manera obligatoria como para quienes lo hacen de forma facultativa, ofreciendo seguridad económica a sus beneficiarios.

Si mi pareja afiliada a la ONP fallece antes de terminar sus aportes, ¿puedo pedir una pensión de viudez?

La ONP ha establecido que, en caso de que un afiliado fallezca por un accidente común o laboral mientras se encontraba aportando al Sistema Nacional de Pensiones, su cónyuge o conviviente puede solicitar la pensión de viudez. Lo importante es que el trabajador estuviera realizando aportes, aun cuando solo hubiera cumplido con algunos meses de contribución.

De esta manera, los aportes efectuados por el asegurado no se pierden y permiten que la pareja sobreviviente acceda a una pensión que garantice estabilidad económica. Además, este beneficio incluye acceso a la cobertura médica para el cónyuge o conviviente, lo que amplía la protección en un momento de necesidad.

Beneficios para hijos menores y mayores con discapacidad o en estudios

Los hijos de un afiliado fallecido también pueden acceder a prestaciones. Los menores de edad tienen derecho a solicitar una pensión de orfandad, lo cual asegura un sustento económico tras la pérdida del padre o madre. Asimismo, los hijos mayores que tengan una discapacidad que les impida trabajar también pueden acogerse a este beneficio.

En el caso de los hijos mayores de edad que se encuentren cursando estudios, la ONP contempla la posibilidad de que continúen recibiendo la pensión de orfandad hasta culminar su etapa académica. Al igual que la pensión de viudez, esta prestación otorga cobertura médica a los beneficiarios, contribuyendo a la continuidad de la atención en salud.

¿Cuáles son los canales virtuales y opciones de pago para mantener aportes en la ONP?

La ONP recuerda a los afiliados que cuentan con aportes facultativos la importancia de mantenerse al día en sus pagos. Para facilitar este proceso, ha implementado canales digitales que permiten efectuar aportes los siete días de la semana, durante las 24 horas, sin necesidad de trasladarse con efectivo a una agencia bancaria. El monto mínimo de aporte para este grupo de afiliados es de 147 soles.

En cuanto a los trabajadores que realizan aportes obligatorios, la ONP recomienda revisar periódicamente sus boletas de pago para verificar la retención correspondiente al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, sugiere contrastar esta información con el reporte de aportes que se puede descargar en la plataforma Tu zona segura, utilizando la clave virtual del asegurado.

Como apoyo adicional, los usuarios pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a. m. a 05:30 p. m., donde recibirán orientación sobre trámites y consultas vinculadas a sus aportes y beneficios.

