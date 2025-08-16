Con el inicio del último periodo legislativo, diversas bancadas vuelven a la carga por nuevos retiros en el sistema de pensiones. Además de proponer la liberación de hasta S/21.400 de las AFP, hay cerca de 10 proyectos de ley que pretenden autorizar a los ciudadanos para que dispongan de su dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El último de ellos acaba de ser presentado por el legislador de Podemos, Darwin Espinoza, quien se ampara en la necesidad de fortalecer la capacidad económica de las familias y contribuir a la reactivación de la actividad productiva en el país. Su propuesta tiene como beneficiarios a los trabajadores que no hayan obtenido pensión y que no se hayan afiliado al Sistema Privado de Pensiones ni obtenido el Bono de Reconocimiento.

"Autorizase, de manera extraordinaria y por única vez, a los afiliados comprendidos en el artículo 2, a retirar de forma voluntaria hasta el equivalente a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los aportes acumulados en su cuenta individual en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP)", se lee en el artículo tres del proyecto de ley.

Retiro ONP de 4 UIT en una o más armadas

De acuerdo con el artículo 4 de la iniciativa legislativa de Espinoza, el procedimiento de solicitud, validación y desembolso del retiro solicitado se establece mediante reglamento, el cual será aprobado por Decreto Supremo y debe llevarse a cabo en un plazo que no exceda los 30 días calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

“El desembolso puede realizarse en una o más armadas, según lo dispone el reglamento, priorizando criterios de equidad, vulnerabilidad y urgencia económica”, indica la iniciativa, que ha sido derivada a las comisiones de Presupuesto y Economía para su posterior deliberación. En caso de ser aprobada. el Ministerio de Economía y la ONP tendrán que emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En los apartados finales, Espinoza deja en claro que su propuesta no vulnera ninguna disposición legal, ya que se se encuentra acorde con las normas emitidas por la materia. Además, sostiene la importancia de que su implementación se haga en los marcos de responsabilidad fiscal y como parte de una reforma estructural del sistema previsional.

Aumento gradual de pensiones

El proyecto de ley 12097/2025-CR también contempla un incremento progresivo de las pensiones de jubilación. En su quinto artículo, se plantea la modificación del artículo 3 de la Ley N°31301, que establece medidas de acceso a una pensión proporcional a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, bajo las siguientes condiciones:

Los que tengan como mínimo 65 años de edad y cumplan con acreditar por lo menos 10 años de aportes y no lleguen a 15 años de aportes tienen derecho a una pensión de jubilación de hasta S/900, 12 veces al año.

Los que tengan como mínimo 65 años de edad y cumplan con acreditar por lo menos 15 años de aportes y no lleguen a 20 años de aportes tienen derecho a una pensión de jubilación de hasta S/1.300, 12 veces al año.

Este planteamiento es justificado por el congresista Darwin Espinoza para atender la problemática que afrontan los aportantes al SNP, quienes no logran acceder a una pensión debido a que no cumplen con el requisito de acreditar 20 años de aportes mínimos. En consecuencia, dicha situación genera frustración y vulnerabilidad económica en varios sectores de la población, especialmente en los adultos mayores.

Cuestionan proyecto de retiro ONP

Pese a que el parlamentario Darwin Espinoza asegura que el retiro extraordinario de la ONP y el aumento gradual de pensiones ayudará a mejorar el bienestar de la población y a dinamizar la economía, el exministro de Economía, Luis Castilla advierte un desconocimiento de cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones.

"El hecho de hablar de un retiro de la ONP desconoce la característica de un fondo de reparto, que no son cuentas individuales, sino es una olla común de aportantes que financian a jubilados. De hecho, eso no alcanza ni a la aportación del sistema público ni a la monetización de los fondos que maneja la ONP. Entonces, creo que es un sinsentido, postular este tipo de medidas que van a ocasionar un problema muy serio al SNP", indicó a este medio.

Como se recuerda, en febrero del 2021, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Poder Ejecutivo contra una norma similar. Y es que se encontraron una serie de de vicios respecto a la intangibilidad de los fondos de pensiones, la sostenibilidad financiera de las modificaciones a los regímenes previsionales y la prohibición de crear o aumento gasto del Congreso.

