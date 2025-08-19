El precio del limón continúa al alza en diferentes mercados del país y genera preocupación entre consumidores y comerciantes. Actualmente, en Lima, el kilo de esta fruta alcanza los S/6, más del doble de su costo habitual, que oscila entre S/2 y S/3. Productores advierten que la situación podría agravarse en setiembre, cuando el valor llegue hasta los S/10 por kilo si la oferta no se regulariza.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró que este fenómeno responde a un comportamiento estacional del cultivo y descartó un desabastecimiento en el corto plazo. Sin embargo, las cifras del Gran Mercado Mayorista de Lima muestran una fuerte caída en el ingreso de la fruta, lo que explicaría el impacto directo en los precios minoristas.

Productores advierten incremente del limón en setiembre

Comerciantes de mercados como El Trébol, en el Rímac, reportan que el limón se vende ya entre S/5 y S/6 por kilo, y que el abastecimiento es cada vez reducido. Según agricultores de Piura, principal zona productora, la tendencia seguirá en ascenso durante setiembre, con la posibilidad de que el kilo superes los S/8 y alcance hasta S/10 en los centros de abasto de Lima y Provincias, de acuerdo a información de RPP.

Este aumento se explica por la escasez de frutas en regiones históricamente productoras como Tambogrande y Olmos, que no han logrado enviar cosechas durante la presente campaña. La limitada oferta ha reducido la disponibilidad en los mercados mayoristas y elevó de manera inmediata el precio en la canasta familiar.

Comerciantes de mercado El Trébol, en el Rímac, reportan que el limón cuesta entre S/5 y S/6 por kilo. Foto: Andina

¿Cuáles son las causas de la menor producción del limón?

De acuerdo con los agricultores que explicaron a RPP, el cultivo del limón arrastra las consecuencias de fenómenos climáticos. Una fuerte sequía en 2023 ocasionó estrés hídrico en las plantas. Posteriormente, las lluvias entre diciembre y enero provocaron una floración masiva, lo que originó una sobreproducción temporal a inicios del año y un desgaste en los ciclos productivos actuales.

Este desfase productivo se refleja hoy en una baja disponibilidad, concentrada solo en algunas zonas de Piura. El resto de regiones productoras aún no logra recuperarse, lo que mantiene una presión sostenida sobre los precios.