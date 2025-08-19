HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Economía

Precio del limón sube y podría llegar a costar 10 soles en septiembre, advierten agricultores: crisis hídrica sería el factor del desabastecimiento

En Perú el precio del limón se eleva, alcanzando hasta S/6 por kilo en Lima, más del doble de su costo habitual. Comerciantes advierten que podría llegar a S/10 en setiembre.

Precio del limón podría llegar a costar 10 soles en setiembre, advierten agricultores.
Precio del limón podría llegar a costar 10 soles en setiembre, advierten agricultores. | Foto: Andina

El precio del limón continúa al alza en diferentes mercados del país y genera preocupación entre consumidores y comerciantes. Actualmente, en Lima, el kilo de esta fruta alcanza los S/6, más del doble de su costo habitual, que oscila entre S/2 y S/3. Productores advierten que la situación podría agravarse en setiembre, cuando el valor llegue hasta los S/10 por kilo si la oferta no se regulariza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró que este fenómeno responde a un comportamiento estacional del cultivo y descartó un desabastecimiento en el corto plazo. Sin embargo, las cifras del Gran Mercado Mayorista de Lima muestran una fuerte caída en el ingreso de la fruta, lo que explicaría el impacto directo en los precios minoristas.

PUEDES VER: Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

lr.pe

Productores advierten incremente del limón en setiembre

Comerciantes de mercados como El Trébol, en el Rímac, reportan que el limón se vende ya entre S/5 y S/6 por kilo, y que el abastecimiento es cada vez reducido. Según agricultores de Piura, principal zona productora, la tendencia seguirá en ascenso durante setiembre, con la posibilidad de que el kilo superes los S/8 y alcance hasta S/10 en los centros de abasto de Lima y Provincias, de acuerdo a información de RPP.

Este aumento se explica por la escasez de frutas en regiones históricamente productoras como Tambogrande y Olmos, que no han logrado enviar cosechas durante la presente campaña. La limitada oferta ha reducido la disponibilidad en los mercados mayoristas y elevó de manera inmediata el precio en la canasta familiar.

Limón se vende desde S/. 1.50 kg en Mercado Mayorista de Lima | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Comerciantes de mercado El Trébol, en el Rímac, reportan que el limón cuesta entre S/5 y S/6 por kilo. Foto: Andina

PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

lr.pe

¿Cuáles son las causas de la menor producción del limón?

De acuerdo con los agricultores que explicaron a RPP, el cultivo del limón arrastra las consecuencias de fenómenos climáticos. Una fuerte sequía en 2023 ocasionó estrés hídrico en las plantas. Posteriormente, las lluvias entre diciembre y enero provocaron una floración masiva, lo que originó una sobreproducción temporal a inicios del año y un desgaste en los ciclos productivos actuales.

Este desfase productivo se refleja hoy en una baja disponibilidad, concentrada solo en algunas zonas de Piura. El resto de regiones productoras aún no logra recuperarse, lo que mantiene una presión sostenida sobre los precios.

Notas relacionadas
La palta y el arándano se consolidan en mercado francés: agroexportaciones peruanas crecieron en un 21%

La palta y el arándano se consolidan en mercado francés: agroexportaciones peruanas crecieron en un 21%

LEER MÁS
Estudio sugiere que solo este país de Sudamérica podría sobrevivir sin la importación de alimentos: no es Perú ni Brasil

Estudio sugiere que solo este país de Sudamérica podría sobrevivir sin la importación de alimentos: no es Perú ni Brasil

LEER MÁS
BCRP pone en circulación nueva moneda de S/ 1 de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”: ¿cómo obtenerla?

BCRP pone en circulación nueva moneda de S/ 1 de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”: ¿cómo obtenerla?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

LEER MÁS
Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

LEER MÁS
Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: Comisión de Economía enfrenta presión para aprobar liberación de S/21.400

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía enfrenta presión para aprobar liberación de S/21.400

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Economía

Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota