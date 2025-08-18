El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Las exportaciones del Perú se encuentran en un momento bastante favorable, con un envío proyectado por Midagri en US$10.194 millones para este año, lo cual le permitiría superar los US$9.979 millones estimados para Chile. Un protagonista de este franco avance es el arándano, fruto que lidera la producción agraria para el mercado externo y crece a un ritmo promedio de 122% por año.

Si bien es cierto que la producción de arándano en el Perú era muy de nicho hace más de dos décadas, la tendencia cambió progresivamente: en 2008, se entregaron pequeños volúmenes de muestra al extranjero, y en 2014 comenzó a enviarse en grandes cantidades, al punto que ahora constituye casi un cuarto de lo llevado a mercados internacionales.

El arándano, la estrella de la exportación peruana que superó a Chile

En 2019 se produjo un auténtico vuelco en la brújula, ya que Perú se convertía en el primer productor mundial de arándano y desplazaba por primera vez a Chile, al exportar unos US$810 millones frente a los US$693 millones del vecino del sur, cuya producción caía en un 10% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras de la agencia Fresh Fruit Peru.

Lejos de estancarse, las exportaciones peruanas de arándano tuvieron un explosivo crecimiento, a una tasa de 122% por año entre 2010 y 2024, hasta llegar a los 2.270 millones de dólares en ese último año, cifra jamás alcanzada por otro producto peruano, que la convierte en el primer producto nacional con el 24,7% de la producción exportadora del sector agrario, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Avance de las exportaciones de Perú y Chile entre 2010 y 2027. Foto: Andina

En contraste, la producción chilena de arándano creció a una tasa de solo 2% anual en ese mismo periodo y alcanzó los US$480 millones en 20245. En 2013, el 99% de lo exportado por ambos países correspondía a Chile y el 1% a Perú, pero la dinámica cambió al punto que, actualmente, la producción peruana constituye el 83% y la de Chile, el 17%.

El secreto del éxito del arándano peruano, apodado como el "pequeño gigante púrpura", radica principalmente en el clima ideal para su cultivo en las zonas norte, sur y de sierra del país que permite la producción durante todo el año, así como en la gran inversión en innovación genética y tecnología de cultivo por parte de las empresas productoras.

Los otros productos clave en el crecimiento exportador del Perú

Luego del arándano, cabe mencionar el rol de las exportaciones de paltas, que crecieron a una tasa anual promedio de 21,2% en Perú y de 6,4% en Chile; la velocidad de crecimiento en el primer país se duplicó a partir de 2011. Este 2024, las exportaciones nacionales del "oro verde" llegaron a los 1.248 millones de dólares.

En tercer lugar, destacan las uvas, de las cuales Perú continúa siendo el principal exportador en su variedad de mesa. La producción de este fruto en años recientes se vio beneficiada por las buenas condiciones agroclimáticas, la diversificación regional y la inversión en infraestructura. Al 2024, la cifra enviada al extranjero fue de US$1.705 millones, frente a los US$1.341 de Chile.

Los mangos, espárragos, aceitunas, alcachofas, ajos, café, cacao, banano y frutos cítricos también están entre los principales productos impulsores del reciente boom exportador peruano, atribuidas por expertos a las características climáticas de la costa peruana, que la convierten en una suerte de "invernadero natural".