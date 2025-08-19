HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

El informe ASUS 2025 revela que el 53% de las pymes encuestadas en Perú definen la conexión global como alcanzar una audiencia más amplia.

El 53% de pymes están adoptando nuevas tecnologías para respaldar el crecimiento internacional
El 53% de pymes están adoptando nuevas tecnologías para respaldar el crecimiento internacional

Un nuevo estudio global de ASUS revela cómo las pequeñas y medianas empresas (pymes) están replanteando su expansión global desde una perspectiva más disruptiva y estratégica.

Inteligencia Artificial
El informe ASUS 2025 Future of SMB Report, realizado en 32 mercados globales, revela que el 53% de las pymes peruanas afirman que "conectarse con el mundo" significa ampliar su alcance y acceder a nuevos clientes, una clara señal de que la visibilidad es ahora esencial para el crecimiento. 

Sin embargo, la expansión no se trata necesariamente de velocidad, sino de crecimiento sostenido. Solo una de cada cuatro pymes (23%) afirma estar dispuesta a asumir mayores riesgos para globalizarse, lo que refleja una preferencia por un crecimiento estable y controlado.

Mientras tanto, alrededor del 53% de los encuestados afirma estar adoptando nuevas tecnologías como la IA para ayudar a superar los desafíos de la geografía, el idioma y la escala. Desde flujos de trabajo automatizados hasta herramientas de traducción inteligente, la IA se está convirtiendo silenciosamente en un facilitador global.

El informe también muestra un cambio en la forma en que las pymes construyen relaciones. En lugar de simplemente adquirir más proveedores, el 40% de las pymes afirman que están priorizando alianzas a largo plazo, buscando valor compartido y resiliencia por sobre la conveniencia a corto plazo. Por su parte, el 37% busca entablar relaciones con nuevos proveedores.

"Cada día, vemos cómo continúa aumentando el uso de la Inteligencia Artificial en las empresas. La pequeña y mediana empresa en Perú utilizan principalmente funciones de IA en favor de la productividad con miras a seguir creciendo local, regional e internacionalmente", comentó Ferruccio Fontanot, Commercial Manager de negocios B2B en ASUS Perú.

