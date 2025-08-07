Este es el período en que los aportes de los afiliados a la ONP podrían aumentar el monto de su pensión al jubilarse

En Perú, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). A diferencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la ONP utiliza los aportes de los trabajadores activos para financiar las pensiones de los jubilados.

La ONP dio a conocer a La República que los aportes realizados por los afiliados pueden aumentar el monto de su pensión al momento de la jubilación. En ese sentido, detalló que el cálculo de la pensión se basa en los aportes efectuados por el afiliado a lo largo de su etapa laboral.

¿En qué período los aportes a la ONP aumentan la pensión al jubilarse?

Una vocera de la ONP explicó a La República que los aportes de los afiliados a la ONP podrían aumentar el monto de su pensión al jubilarse. En ese contexto, detalló que el cálculo del monto de la pensión se basa en diversos factores. Uno de los principales es el promedio de las últimas 60 remuneraciones y/o ingresos efectivos percibidos antes del último mes de aporte, lo que permite determinar la remuneración de referencia utilizada en el cálculo final de la pensión.

Aclaró que los trabajadores que deseen acceder a una pensión regular deben haber realizado aportes durante al menos 20 años. En este caso, el monto de la pensión se calcula tomando en cuenta el promedio de los ingresos durante ese período. Por otro lado, para quienes opten por una pensión proporcional, el cálculo se basa en los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

En este tipo de pensión, los montos son fijos y existen solo dos posibles opciones. Además, la institución encargada de pensiones destacó que en los cinco años previos a la solicitud de pensión, los afiliados pueden incrementar sus aportes con el fin de obtener un monto superior al mínimo establecido.

Jubilados de la ONP: ¿cuál es la pensión máxima?

Al respecto, la administradora de pensiones pública establece que el monto máximo de la pensión es de S/ 893 al mes. Para alcanzar esta cifra y asegurar mayores ingresos en la jubilación, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos durante su vida laboral, tal como lo establece el Decreto Ley N.° 19990.

