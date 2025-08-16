HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Sociedad

Docentes cesantes y jubilados del Sutep marchan por pensión digna este 20 de agosto: "Si no se aprueba, habrá paro nacional"

La República conversó con Felix Soto, dirigente nacional del gremio. Anunció que volverán a las calles para exigir que se apruebe el dictamen de aumento de pensiones. Congreso retira reconsideración 

Este 20 de agosto se debatirá el dictamen de ley que podría otorga pensión dicta a docentes en retiro. Foto: Sutep.
A sus 75 años, Félix Soto Huaringa no ha dejado de trabajar. En las noches, es vigilante de su condominio, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Durante el día, se desempeña como dirigente nacional de los docentes cesantes y jubilados del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), rol que asumió hace un par de años con la esperanza de revertir la crítica situación en la que se encuentran más de 162,000 mil docentes mayores de 65 años.

Según la ONP, las pensiones de los profesores jubilados oscilan entre los 500 y 893 soles mensuales. La decisión de revertir esta situación está en manos del Congreso. Por ello, este 20 de agosto, fecha en la que se debatirá, en segunda votación, el dictamen de ley que propone establecer una pensión mensual equivalente al salario de un maestro activo de primera escala magisterial (3300 soles), antes en etapa de reconsideración a pedido del congresista fujimorista César Revilla, el Sutep ha anunciado una movilización hacia el Parlamento.

La República conversó en exclusiva con el dirigente de este gremio para conocer más detalles sobre esta nueva convocatoria a las calles. La cual, en palabras del mismo Soto, contará "con un promedio de 10,000 maestros de todo el país, que vienen a exigir que se apruebe este proyecto de ley".

A sus 75 años, Félix Soto es dirigente nacional de los docentes cesantes y jubilados del Sutep. Foto: La República.

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

¿A qué cree usted que se debe que, por años, los maestros cesantes y jubilados perciban sueldos menores a los S/ 800 mensuales?

Todos los gobiernos de turno se han olvidado de los maestros cesantes y jubilados. Inclusive nuestros dirigentes nacionales no habían tomado en cuenta el sentir de los docentes que hemos dado toda una vida en la educación del país. Ahora el dirigente nacional [del Sutep], Lucio Castro, nos ha incluido en la lucha.

Es la segunda vez que convocan a una movilización. En la primera, que fue el 5 de junio, ustedes fueron agredidos por los policías.

Las fuerzas policiales no miden el estado en que nos encontramos nosotros los adultos mayores. Muchos fluctuamos entre los 70 y 80 años y, sin embargo, salimos a las calles a exigir, pero nos han recibido con palos. Yo censuro esa actitud del gobierno y del Congreso. Al profesor Lucio Castro le han dado en el piso. A mí me dejaron sin respiración, pero aun así seguimos en la lucha. Creo que con mayor coraje estamos en la búsqueda de una reivindicación digna para los maestros cesantes y jubilados.

Hablando de Lucio Castro, en diálogo con este medio, el dirigente anunció que los profesores activos también marcharían el 20 de agosto, ¿se paralizarán las clases en algunos colegios?

Si la marcha es en la tarde, los maestros del turno de la mañana van a estar presentes. Ya está convocado. Sabemos que no podemos perjudicar a los alumnos en pérdida de clases, pero también hay maestros conscientes que dicen: "Tengo que estar presente". Yo creo que es voluntad de los maestros activos de estar en la convocatoria. A las 2:30 p. m. es la marcha hacia el Congreso.

Usted también ha estado en otras partes del país recogiendo el sentir de los profesores de las demás regiones, ¿qué es lo que dicen y piensan de la lucha del gremio?

He visitado diferentes regiones para sensibilizar a mis colegas cesantes y jubilados, para que hagan oídos a nuestra protesta, porque no es algo solo de los maestros de Lima, sino también del interior del país. He tenido la oportunidad de estar en Puerto Maldonado, Madre de Dios, y conversar con Eduardo Salhuana. Producto de ese diálogo es que en primera votación del dictamen se obtuvo 54 votos a favor. Eso fue una alegría para todos los maestros a nivel nacional.

¿Qué le diría las autoridades, a otros congresistas o, por ejemplo, al Ministerio de Economía, que dice que no hay presupuesto para que se dé el aumento de pensiones a los maestros cesantes y jubilados?

Nosotros hemos estado visitando a diferentes congresistas para que ellos puedan tomar conciencia de la situación que se encuentra el profesor cesante. No es posible que estemos con una pensión miserable de 600 soles u 800 soles. Producto de eso, hay que darle una cuestión meritoria a la profesora y dirigente de Piura, Juana Ordinola, quien ha conversado con César Revilla para que retire su propuesta de reconsideración. Y él ya la retiró. Ahora estamos en un nuevo escenario. Por eso, invoco y les pido a los congresistas que voten por una pensión digna. Ellos para ser congresistas han pasado por una etapa de su vida que han sido educados por los maestros y nosotros los maestros.

En esta segunda legislatura, el congresista César Revilla retiró su pedido de reconsideración. Foto: Congreso de la República.

Poder Judicial admite demanda contra minera Yanacocha por el despojo de tierras a comunidades campesinas

Entonces, lo que piden es que los docentes públicos, que ya pasaron al retiro, reciban un sueldo igual a un docente activo en primera escala (3,300 soles).

Es lo mínimo que podemos pedir después de tantos años de trabajo y de educar a nuestro pueblo. Otras instituciones como la Policía Nacional o el Ejército, ellos ganan un sueldo de acuerdo a su nuevo sistema pensionario y nosotros, los maestros, ¿por qué no poder tener un sueldo digno? Yo creo que el gobierno tiene que sensibilizarse y los congresistas también.

Había comentado que colegas suyos fallecieron sin poder recibir pensiones dignas. A sus 75 años, en parte, ¿eso aún motiva su labor de ser dirigente?

Yo he hecho huelga de hambre en luchas pasadas. No escatimé mi salud ni mi edad porque fue una forma de sensibilizar a la gente.

¿Qué opina su familia de eso?

Mi nieta, que está en Barcelona, se enteró y me dijo: “Abuelito, ¿qué haces tú haciendo huelga de hambre? Deja de hacer eso, yo te voy a mandar mis euros”. Yo le respondí: “Hijita, creo que la única forma es luchar junto a los maestros. Llevamos años y años olvidados por los gobiernos de turno”.

¿Y su esposa?

Ella también es maestra. Se apena, pero ve que mi convicción. Creo que es la única forma de conseguir y luchar por nuestras convicciones.

¿Qué harán si el dictamen no llegara a aprobarse? ¿Consideran realizar otra movilización?

Si no se aprueba este proyecto, tendremos que realizar un paro nacional y, de ser necesario, otra huelga de hambre. Yo creo que la lucha continúa, no se va a detener, no vamos a bajar la guardia. (...) No creo que nadie pueda vivir con una pensión así. Más bien, yo les pediría a los congresistas que, el día que dejen el Congreso y regresen a sus aulas o a sus quehaceres, reciban la pensión de un maestro de 60 años, jubilado con 800 soles, a ver si pueden sobrevivir con eso.

