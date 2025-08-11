HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Entre 2023 y 2025, se incorporaron 230.046 nuevos beneficiarios a Pensión 65, contribuyendo al cierre de brechas sociales y logrando una cobertura total de 1.963.427 adultos mayores.

El programa Pensión 65 realizará un segundo abono de S/350.
El programa Pensión 65, gestionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), beneficia actualmente a más de 824.000 adultos mayores, quienes reciben una subvención bimestral de S/ 350 y acceso a servicios complementarios. Entre 2023 y 2025 se incorporaron 230.046 nuevos beneficiarios, lo que les permitió acceder por primera vez a la pensión económica.

Este incremento en la cobertura es el resultado del Plan de Cierre de Brecha Social, implementado en 2024, que permitió incorporar a 1963427 adultos mayores. Además, en lo que va del año, más de 8.000 nuevos usuarios se han sumado al programa.

¿Cómo saber si califico a Pensión 65?

Para saber si calificas como beneficiario del programa Pensión 65, puedes seguir estos simples pasos: primero, ingreso a la página oficial del programa a través del enlace proporcionado. Luego, introduce tu número de DNI y los cuatro dígitos que aparecen en la imagen de verificación. Finalmente, haz clic en 'Buscar'.

En caso de no aparecer como beneficiario, puedes inscribirte al programa siguiente el siguiente procedimiento. El primer paso es tramitar la clasificación socioeconómica (SCE) del adulto mayor en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad distrital. Una vez que el personal de la ULE visite al adulto mayor y entregue su SCE, deberá cumplir con los siguientes cuatro requisitos para ser elegible:

  1. Ser mayor de 65 años.
  2. Contar con DNI.
  3. No recibir pensión del sector público ni privado, como la ONP, AFP o EsSalud.
  4. Vivir en un inmueble clasificado como pobre extremo por el Sistema de Foscalización de Hogares (SISFOH).

Si se cumplen estos requisitos, el adulto mayor debe presentar el formato de Declaración Jurada o Formulario 1000, firmado o con huella dactilar, en su municipio para completar el proceso de inscripción.

¿Cuándo pagan la Pensión 65?

El Midis informó que a partir del 4 de agosto, se inició el segundo pago bimestral correspondiente al período de julio y agosto.

¿Cómo cobrar el pago de Pensión 65 de forma rápida y segura?

Pensión 65 ha implementado diversas modalidades de pago para facilitar el cobro de la subvención a sus usuarios. Actualmente, 711.823 beneficiarios utilizan tarjeta de débito Multred, mientras que 33.674 acceden a través de un tercero autorizado. Además, más de 63.000 usuarios reciben su pensión mediante pagos a domicilio o carritos y avioncitos pagadores en las zonas más alejadas, según el patrón de mayo y junio.

