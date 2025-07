Stephanie Orúe revela indignante trato en restaurante de Larcomar por estar embarazada: “No me dejaron usar el baño”

La actriz peruana y figura pública Stephanie Orúe expuso a través de un video en Instagram un incidente ocurrido en la cafetería Bomboniere, ubicada en el centro comercial Larcomar (Miraflores), donde asegura que se le negó el acceso al baño por estar embarazada. En el clip, la joven realza “la importancia de ser empáticos con las mujeres embarazadas".

Stephanie Orué relató su incómoda vivencia con el personal de seguridad y los comentarios que le hicieron; ya que, en vez de ayudarla, le complicaban más la situación de emergencia que tenía por su embarazo.

"Es sin el afán de victimizarme, sino más bien de compartir esta experiencia con mi club de madres gestantes que sé me van a entender muy bien", explicó en la descripción de su video.

Stephanie Orúe denuncia el maltrato que vivió en el restaurante Bomboniere de Larcomar

Según su relato, tras una cena con parte del elenco de una obra teatral, al cierre del local, Orúe solicitó ingresar al baño debido a la urgencia común en embarazadas. Un mozo le indicó la ubicación, pero al llegar a los servicios higiénicos, un supervisor le negó el paso, asegurando que estaba cerrado.

"¿Este hombre no tiene hermanas, tías, amigas, mamá, que le hayan contado lo horrible que es la sensación de tener ganas de orinar cuando estás gestando? Sentía que la cabeza de mi hijo estaba abajo porque me pesaba la barriga y no podía caminar", mencionó Stephanie Orúe.

A pesar de que la actriz explicó al personal del restaurante Bomboniere que la emergencia se debía también a su estado avanzado de gestación, el empleado no le cedió el paso. Una compañera que vio el inconveniente se acercó a ayudarla y le sugirió ir al baño público de Larcomar; sin embargo, el empleado del restaurante respondió tajante que esos servicios también "habían cerrado la atención".

Las dos mujeres se retiraron incómodas por el trato que habían recibido y pidieron ayuda a un agente de seguridad para que le permitan el acceso a los baños. El hombre dejó que la actriz accediera a los servicios y en el clip reveló que gracias a este momento pudo sentirse "liberada" y agradeció que el señor haya tenido empatía con su caso: “La acción que tuvo el personal de seguridad del Larcomar fue una bendición, un regalo, una fortuna”, relató.

Asimismo, la joven actriz no dudó en mostrar su postura ante la experiencia que tuvo: “Evidentemente, yo ya no vuelvo a Bomboniere, no hay manera. Y mujeres embarazadas, les aviso: si están a punto de cerrar la Bomboniere de Larcomar, no les van a prestar el baño”, mencionó.