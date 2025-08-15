Los viaductos de la avenida Canadá incluirán ciclovías y áreas verdes | Invermet | Composición LR

Los viaductos de la avenida Canadá incluirán ciclovías y áreas verdes | Invermet | Composición LR

Un nuevo proyecto vial promete beneficiar a los vecinos de tres distritos de Lima al aliviar la carga de tráfico con dos modernos viaductos, así como nuevos semáforos, ciclovías, paraderos, áreas verdes y más. Se trata de la modernización de la avenida Canadá, recientemente anunciada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El propósito de la obra es transformar esta concurrida arteria vial en una ruta más rápida, segura y moderna para las personas que viven y trabajan en zonas céntricas de San Luis, San Borja y Ate, además de mejorar la conexión con la avenida Circunvalación.

PUEDES VER: Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

Así será la modernización de la avenida Canadá

Según anunció la MML, el proyecto constará de dos viaductos: uno de entrada de 1,6km que saldrá desde Circunvalación y superará los congestionados cruces de la av. Canadá con Rosa Toro y San Luis, y otro de medio kilómetro ubicado en la primera vía mencionada. Estos permitirán un flujo vehicular constante y sin interrupciones, lo cual reducirá los tiempos de viaje.

Asimismo, la obra incluye la modernización de la infraestructura de la zona, como pistas, semáforos, rampas, veredas, ciclovías, paraderos y áreas verdes. Todos estos cambios beneficiarán a más de un millón de residentes de Lima Centro, de acuerdo con el municipio, que impulsa los trabajos a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

El proyecto, que hará un par vial con la avenida Javier Prado, ya ha sido adjudicado y su ejecución, bajo la modalidad de concurso oferta, tendrá un plazo de 450 días y una inversión total de 226 millones de soles.

Alcance de las obras anunciadas en la Av. Canadá

Anillo Vial Periférico: otra obra que mejorará el tráfico en San Luis

El distrito de San Luis también se verá beneficiado por varios otros proyectos viales de gran envergadura, como el Anillo Vial Periférico que lo conectará a otros 11 distritos de toda Lima Metropolitana y el Callao en un tiempo de hasta 15 minutos.

Tras la firma del contrato de concesión, realizada hace un año, dicho proiyecto se encuentra actualmente en trabajos técnicos como ingeniería de detalle, estudios de impacto socioambiental y liberación de predios para iniciar la construcción, según aseguró Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, en diálogo con Panamericana TV.