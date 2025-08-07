HOY

Bono Techo Propio: quiénes pueden acceder al subsidio peruano de más de S/37.000 para construir vivienda en agosto 2025

El Ministerio de Vivienda anunció la nueva convocatoria de Techo Propio. Se otorgarán 6.698 bonos para construir viviendas, con montos variables según la región y requisitos establecidos.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lanzó la segunda convocatoria del año del programa Techo Propio, en la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio (CSP). Según la Resolución N.° 194-2025-VIVIENDA, publicada en el diario Oficial El Peruano, se otorgarán hasta 6.698 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) a familias que cumplas los requisitos establecidos.

Este subsidio económico permitirá a los beneficiados construir su primera vivienda mediante entidades técnicas autorizadas. El monto del bono va desde los S/ 32.100 hasta S/ 37.557, dependiendo de la región. La convocatoria está dirigida a hogares de 12 regiones del país. En detalles, se distribuirán 1.087 bonos en Piura, 895 en San Martín, 823 en Ica, 780 en Áncash, 518 en Loreto, 486 en Junín, 414 en Huánuco, 410 en Ayacucho, 359 en Amazonas, 319 en Apurímac, 312 en Pasco y 295 en Huancavelica.

Además, como parte de la estrategia de bonos diferenciados para reducir la brecha habitacional, se han establecido incrementos regionales al monto base del BFH de S/ 32.100. En Apurímac, el bono subirá un 15% (S/ 36.915); en Huánuco y Pasco, un 16% (S/ 37.236); y en Amazonas, un 17% alcanzando así el monto máximo de S/ 37.557.

Bono Techo Propio: ¿quiénes pueden acceder al subsidio de S/ 37.557?

El Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, está dirigido a familias que deseen construir su primera vivienda con apoyo del Estado. Para postular, deben contar con un terreno o aires independizados inscritos en los Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes. Adicionalmente, se exige un ahorro mínimo de S/ 2.045, no ser propietarios de otro inmueble a nivel nacional y acreditar que el ingreso mensual del grupo familiar no exceda los S/ 2.706.

Bono Techo Propio 2025: ¿cómo acceder?

Para acceder al Bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio, las familias que cumplan con los requisitos deberán inscribirse a través de las entidades técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda. Este trámite podrá realizarse a partir del octavo día hábil posterior a la publicación, es decir, desde el lunes 18 de agosto.

