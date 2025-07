"Presidenta, dé una mirada a su región": Alcalde de Abancay reclama obras que el Gobierno central ignora

A poco más de un año del fin de la gestión de Dina Boluarte, el burgomaestre de Abancay, capital de la región Apurímac, Raúl Peña, reclama mayor atención a proyectos para su provincia, como la puesta en marcha del aeropuerto de Socllaccasa, que sumado al teleférico de Choquequirao, podría convertir a la región en un nuevo eje turístico nacional. Para Peña, no hay voluntad política y cuestiona que solo se centren en los gobiernos regionales, excluyendo a los alcaldes provinciales, quienes "cargan con el peso real de las demandas ciudadanas".

-Tiene un 31% de gasto ejecutado de su presupuesto a siete meses del año, ¿Por qué está detenido?

Los proyectos que ejecutamos por competencias son los proyectos de pistas y veredas, mayormente ese es el crecimiento urbanístico. Sabemos que a fin de año vamos a llegar por encima del noventa y tantos por ciento. En los dos años que hemos tenido como parte de esta gestión mía, hemos superado los 94,3% de ejecución y vamos en ese camino.

Este año hemos tenido ciertos retrasos en la ejecución presupuestal, debido a que ha entrado en funcionamiento la Directiva 017 de la Contraloría General de la República y además también hubo un cambio en el tema de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha impedido que la realización de los proyectos, en su concurrencia real, tenga que tener una ejecución presupuestal a la altura.

Nuestros proyectos marcados en pistas y veredas expuestas al medio ambiente y en toda la sierra sur del país, sobre todo en nuestra región de Apurímac, las lluvias este año han sido bastante frecuentes, casi hasta fines del mes de abril. Y esto no permitía que podamos iniciar estos procesos de ejecución presupuestal.

-La Ley de Contrataciones apunta a los perfiles más técnicos, ¿qué se está dejando de mirar en un municipio como Abancay?

Los alcaldes de todos los municipios provinciales o distritales sabemos que la Ley Orgánica de Municipalidades manifiesta que debemos de tener una autonomía económica, política y administrativa en el tema del cumplimiento de la ley. Pero esto es entre comillas, porque nosotros somos gobiernos subnacionales que dependemos del gobierno central y de las entidades que nos parametran ciertos tipos de acciones. Existe muchísima burocracia que no nos permite avanzar en la ejecución de nuestros proyectos. Yo creo que el gobierno central debe darle una mirada a las municipalidades. El Congreso de la República debería también verificar ese tipo de trabas que se nos ponen a los gobiernos locales.

Respecto a la Ley de Contrataciones del Estado, soy de las personas que están en desacuerdo que todo se haya centralizado en Lima. Perú Compras ha hecho, inclusive, que muchos negocios regionales o locales en ciertos distritos de nuestro país no hacen posible la participación y la subsistencia de empresas de localía. Hace mucho tiempo teníamos en la ley unos porcentajes que promovían el tema de la participación de empresas en las regiones. Hoy, con Perú Compras y con la nueva Ley de Contrataciones del Estado, las importadoras que están centradas mayormente en Lima se ha centralizado todo el tema de lo que es la compra del Estado y no permite que exista a nivel de las regiones una participación adecuada de los empresarios que quieran salir adelante, puesto que en Lima se concentra todo. Tienen el puerto del Callao, proyectos de importación y precios mucho más competitivos y esto no beneficia a nuestros empresarios locales.

-¿Cuál es el clima de inversión de los empresarios en su ciudad?

Hace mucho tiempo existía la ley de promoción al desarrollo de las empresas de las zonas altoandinas, que permitía tener ciertos beneficios que hacían competitivo a las empresas del país. Estoy convencido de que si el Estado podría darle una miradita al interior del país, podríamos generar mucho más oportunidades laborales en las provincias.

Hospital de la Solidaridad en Abancay

-Se reunirá con el alcalde de Lima Rafael López Aliaga. ¿De qué hablarán?

Venimos gestionando un proyecto referente a que el Hospital de la Solidaridad funcione en la ciudad de Abancay. Ya hemos tenido acercamientos con los directivos, tanto del Hospital de la Solidaridad, con los funcionarios, con todo el equipo que han venido a Abancay, debido a que en las regiones del país, seguramente que en todas las provincias o distritos, tenemos la carencia del Estado referente a la falta atención de salud a nivel de todos los distritos y provincias. Es por eso que nos parece una muy buena iniciativa la política que tiene el Hospital de la Solidaridad en brindar servicios, puesto que en muchos centros de salud o en hospitales o en el seguro social en las ciudades, no tenemos la capacidad suficiente de atender a los asegurados ni se tienen especialistas. Espero que se tome la determinación de que el Hospital de la Solidaridad funcione en nuestras ciudades de Abancay.

¿Y qué papel jugaría el alcalde de Lima en ese punto?

Yo creo que la decisión es política, más allá de haber conversado con todos los funcionarios, tanto del Hospital de la Solidaridad. Estoy seguro que en poco tendremos también una mejor atención de especialidades, puesto que en el seguro social a veces malogran tomógrafos, equipos y no permite que los asegurados accedan a estos beneficios. Sé que con un hospital en Abancay, que ha sido siempre nuestra necesidad, vamos a lograr cerrar este vacío.

-¿Qué demanda principalmente la provincia de Abancay al gobierno de Dina Boluarte?

Nos vamos a reunir con el premier (esta semana) para poder exigirle al gobierno central la participación dentro del financiamiento de proyectos importantes. Tenemos varios proyectos que ya habíamos presentado nosotros a los distintos ministerios, pero como el Estado también va cambiando cada vez de directivas y ministros, se deja de lado la continuidad de ciertos proyectos.

-¿Cuáles son esos principales proyectos?

En el tema de transporte tenemos dos proyectos importantísimos que han estado ya inclusive dentro del Programa al Apoyo del Transporte Subnacional del Ministerio de Transportes, que eran para dos vías bicapas, las cuales deben generar desarrollo económico en comunidades importantes de la ciudad. Tenemos también el compromiso del ministro de Salud ya hace bastante tiempo en la construcción de un centro de salud de nivel I-3 para la ciudad de Abancay.

Hemos alcanzado una demanda de proyectos de riego que ya tienen inclusive opinión favorable. Tenemos a nivel del Ministerio de la Producción un proyecto del Mercado de Villampay, que ya concluimos la etapa de perfil y vamos a entrar en la etapa de ejecución del expediente técnico.

-¿Es como un mall o centro comercial?

La avalancha de supermercados ha generado que el Estado se aleje del productor y del comerciante que no cuenta con el apoyo necesario, lo que además significa la pérdida de muchos puestos de trabajo en bodegas. Creo que al fortalecer los mercados de abasto, se puede seguir brindando oportunidades a los productores para que vendan directamente en estos espacios. Como bien se sabe, acceder a supermercados como Metro o Plaza Vea no es sencillo para los pequeños productores, ya que enfrentan muchas trabas. En Abancay no tenemos todavía este tipo de supermercados que generan solamente oportunidades a un grupo empresarial más no a un grupo mayoritario de personas.

-¿Para cuándo se prevé finalizar el expediente técnico?

Nosotros nos hemos comprometido juntamente con el ministro de la Producción que para fines de agosto debemos concluir con el expediente técnico y una vez concluido ya el ministro se ha comprometido a la ejecución de este mercado. Pero a la par también tenemos otros mercados en la ciudad de Abancay que tienen ciertas controversias que están dentro de arbitrajes y todavía la Contraloría General de la República tiene que dar opinión referente a estos temas.

Teleférico de Choquequirao como motor de turismo

-¿Cuál es el panorama del turismo en la provincia de Abancay?

El turismo lo vemos con muchísimo optimismo. El funcionamiento, mediante Proinversión, del proyecto del teleférico de Choquequirao. Cuando asumimos la gestión le planteamos a la presidenta de la República para que le tome interés a este proyecto. Hoy tenemos ya información de que esto está en viento en popa y no solamente va a dinamizar la economía de nuestra región sino del país entero.

También quiero pedirle desde acá a la presidenta que le dé una miradita a su región. Nosotros, los apurimeños, venimos aclamando desde hace muchísimo tiempo el aeropuerto de Socllaccasa, que ya cuenta incluso con una ley de interés nacional, y nos gustaría que le pongan el interés necesario. Porque, como ustedes entenderán, hoy en día el turismo —si el teleférico de Choquequirao va a entrar en funcionamiento— requiere que los turistas no pierdan tanto tiempo en trasladarse de un lugar a otro. Entonces, si tuviéramos el aeropuerto en la ciudad de Abancay —que ya tiene respaldo legal— podríamos facilitar esa llegada. Nosotros incluso hemos querido hacer un perfil referente a este caso, pero si el Gobierno Central, y en particular el ministro de Transportes, le pusieran un poco más de empeño, estoy seguro de que podríamos avanzar. Seguramente nos reuniremos en este periodo para insistir en que se haga realidad la construcción del aeropuerto, que va a acercar al turista y promover más visitas hacia este anhelado proyecto turístico que es Choquequirao.

- ¿Qué cree que falta?

Nosotros nos hemos reunido en muchas ocasiones con el Ministro de Transportes que hoy es Ministro de Economía nos hemos reunido con funcionarios de la Dirección Aeronáutica Nacional pero lo que le falta es voluntad y ganas de hacer las cosas como bien pudiese hacer un funcionario público o un ministro en este caso. Si bien es cierto el tema de turismo que lo maneja Mincetur también debe tener la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para impulsar el turismo de una vez por todas.

En Abancay no vivimos del turismo porque no tenemos hoy como una actividad importante pero sabemos que con el funcionamiento del teleférico Choquequirao vamos a entrar dentro del mapa de turismo para ofertar ciertos paquetes turísticos.

-Hace poco se aprobó la ley del reajuste del IGV con el Foncomún, ¿es una buena oportunidad para los municipios?

Esta ley fue promulgada en la época del presidente Fujimori y después de esa ley nunca se ha incrementado ni se ha visto que el Foncomún debería tener la importancia como tienen hoy los gobiernos regionales en el incremento de su presupuesto. El Ejecutivo y Legislativo mucho le da importancia a los gobiernos regionales, pero no sucede con las municipalidades provinciales o distritales cuando debería ser al revés. Los municipios estamos más cerca a la población. Vemos temas de tránsito, temas laborales, comercio ambulatorio, funcionamiento de mercados, recojo de basura y nuestros recursos eran el 2%.

Hoy, con este “incremento gradual” del Foncomún, que recién el próximo año nos permitiría recibir un 0,5% más del IGV, la verdad es que es algo muy ínfimo. Pero bueno, ya son decisiones que ha tomado el Gobierno y también hay que agradecer. Sin embargo, desde acá quiero pedirle a la presidenta que le dé una mirada a los gobiernos locales. Presidenta, yo soy apurimeño, y no por eso tengo más derecho que otros ciudadanos del país, pero sí quiero expresarle que se necesita más atención hacia las municipalidades. Se pone mucho interés en los gobiernos regionales, con desembolsos y recursos, pero no se mira a los gobiernos locales, que somos los que realmente enfrentamos la problemática diaria y el desarrollo de nuestras provincias y distritos en todo el interior del país.

-Pero Boluarte ya tiene más de dos años y en poco tiempo empiezan las elecciones, ¿Aún siente esperanza en esta gestión?

Esperamos que, en el año que le queda, el Gobierno le ponga mucho más énfasis al financiamiento de los proyectos de las municipalidades, y que se asignen los recursos directamente a los gobiernos locales para poder trabajar en este punto tan álgido. Yo abrigo esa esperanza como alcalde, y desde acá también le digo al Ejecutivo: no basta con reunirse solo con los 24 presidentes o gobernadores regionales, sino que convoque también a los alcaldes provinciales, que somos quienes realmente llevamos toda la carga, y que, sin embargo, tenemos la desatención del gobierno central.

¿Desaprueba la gestión de Boluarte?

Creo que el gobierno primeramente ha establecido el crecimiento macroeconómico, pero lo que nos falta hoy, en esta última etapa del gobierno, es que se nos atienda directamente a las municipalidades provinciales. Yo le pido desde acá a la presidenta de la República reunirse con los alcaldes provinciales y díganos, cuál es el proyecto que tenemos que financiar, proyectos que generan mano de obra directa. No solamente grandes proyectos de inversión pública generan el dinamismo económico en la población.

- ¿Cuál es la situación de inseguridad respecto a la provincia de Abancay?

En Abancay, gracias a Dios, no tenemos todavía la incidencia de inseguridad que se vive a nivel nacional. Es una ciudad tranquila, hospitalaria, y el ciudadano es muy responsable en ese aspecto. Sin embargo, hoy estamos atados a un proyecto de seguridad ciudadana que está a cargo del Gobierno Regional de Apurímac, el cual se implementa mediante la modalidad de obras por impuestos. Esto no nos permite, como Municipalidad Provincial, hacer inversiones propias ni siquiera para adquirir cámaras de videovigilancia u otros equipos, porque todo está supeditado a ese proyecto matriz que maneja el gobierno regional. Esperamos que el Gobierno Regional, de una vez por todas, pueda financiar e implementar este proyecto, o al menos gestionar su ejecución para que Abancay pueda contar finalmente con cámaras de seguridad, vehículos y otros implementos que refuercen la labor del serenazgo y nos permitan seguir garantizando la seguridad ciudadana.

¿Qué proyectos piensa concretar en lo que queda de su gestión?

Tenemos una cartera diversificada de proyectos. En conectividad, estamos trabajando la Autovía Sur, que ya ha sido presentada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también estamos impulsando una Autovía Norte. Además, venimos promoviendo proyectos de saneamiento básico en distintas comunidades, muchos de los cuales estaban ligados a ejecuciones anteriores con controversias o arbitrajes que nos han atado muchísimo y nos han impedido avanzar. Destrabar estos proyectos nos demanda demasiado tiempo, porque ya no dependen solo de decisiones políticas, sino de procesos burocráticos que el propio Estado no nos permite ajustar con rapidez.

Abancay como es una ciudad capital de la región de Apurímac tiene un crecimiento poblacional bastante grande y una de nuestras brechas importantísimas son el tema pistas y veredas. Tenemos trabajado cinco proyectos que están ya a nivel de expediente técnico espero que el gobierno central nos pueda financiar el tema de saniamiento básico que hemos gestionado en mi periodo para un tema de comunidades, pero esto hoy ya no depende mucho de las municipalidades sino es competencia de las empresas prestadoras de servicio como aquí en Lima tienen Sedapal, nosotros en Abancay tenemos EMUSAP y estas son las encargadas de brindar sanimiento básico en las comunidades.