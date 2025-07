Del Atlántico al Pacífico sin pasar por Lima: el tren bioceánico que llega al Puerto de Chancay y obliga al Perú a repensar su hinterland

La firma de un memorando de entendimiento entre Brasil y China para iniciar estudios conjuntos de factibilidad sobre un ferrocarril que conecte el puerto atlántico de Ilhéus con el megapuerto de Chancay, en la costa pacífica del Perú, ha reavivado el debate sobre la integración física y comercial de América del Sur. Más que un proyecto de infraestructura, el llamado Ferrocarril Bioceánico promete redibujar el mapa geopolítico de la región.

Con una extensión de unos 4.500 kilómetros y una inversión estimada de hasta US$100.000 millones, esta ambiciosa obra busca optimizar las rutas comerciales hacia Asia, en especial hacia China.

La apuesta es clara: convertir a Sudamérica en un corredor estratégico de mercancías en el siglo XXI.

“El primer tren de América Latina se construyó entre Lima y Callao en 1851, antes que en Japón o China”, señaló con ironía Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Su reflexión no es anecdótica: evidencia cómo Perú, pese a sus tempranas promesas, ha quedado rezagada en términos de conectividad y visión logística.

Durante el siglo XIX y parte del XX, desarrolló redes ferroviarias significativas. Sin embargo, conflictos como la Guerra del Pacífico y décadas de negligencia estatal terminaron por fragmentar y desarticular estos sistemas. Hoy, los efectos de esa falta de estrategia siguen pesando.

El proyecto bioceánico llega en un momento de tensiones globales, con China consolidando su influencia en América Latina a través de infraestructura crítica. Pero también despierta interrogantes: ¿qué papel jugará Perú en esta integración? ¿Será esta una obra al servicio de la región o un nuevo capítulo de dependencia asimétrica?

El lunes 7 de julio de 2025, la empresa estatal brasileña Infra SA y el Instituto de Investigación Económica y de Planificación de Ferrocarriles de China —dependiente del conglomerado estatal China State Railway Group— firmaron un acuerdo clave para el futuro del ferrocarril bioceánico.

La alianza contempla un programa de estudios técnicos, económicos, logísticos, sociales y ambientales que se desarrollará durante los próximos cinco años. El objetivo es evaluar la viabilidad de un corredor ferroviario que conecte el Atlántico con el Pacífico, integrando varias líneas existentes en Brasil —como la FICO (Ferrocarril de Integración Centro-Oeste), la FIOL (Oeste-Este) y la FNS (Norte-Sur)— antes de atravesar la cordillera de los Andes e ingresar al Perú por el sur del estado de Acre.

Desde allí, se proyecta su extensión hasta el puerto de Chancay, a unos 80 kilómetros al norte de Lima.

Según reportes internacionales, este corredor permitiría reducir los tiempos de exportación hacia Asia en hasta 12 días, al tiempo que ofrecería a Brasil —el mayor socio comercial de China en América Latina— una alternativa estratégica a las actuales rutas que cruzan los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Además, la iniciativa apunta a aliviar los cuellos de botella en la infraestructura logística brasileña, en particular en el transporte de productos agrícolas y minerales desde el interior hacia los puertos.

“China ha construido más del 75% de toda la red mundial de trenes de alta velocidad”, destacó Aquino. Su experiencia en entornos extremos —como el Tíbet, desiertos y selvas— respalda su capacidad técnica para liderar un proyecto transcontinental de esta magnitud. A ello se suma, según Aquino, su ventaja competitiva: “ofrece financiamiento barato y tecnología probada, lo que la hace muy atractiva frente a potencias como Japón o Alemania”.

Sin embargo, a pesar de que la línea atravesaría territorio peruano, el gobierno de Perú ha sido enfático en su negativa a participar.

El primer ministro Eduardo Arana fue categórico: “El gobierno peruano no ha autorizado ni piensa invertir dicha cantidad en estos momentos”, declaró el 9 de julio en una conferencia, y agregó que el costo de un proyecto de esa envergadura rondaría los US$10.000 millones en territorio nacional.

Arana subrayó que lo acordado entre Brasil y China “es un proyecto que ellos puedan hacer”, pero que no implica ningún compromiso peruano, ni político ni financiero.

Aquino también expresó escepticismo sobre la viabilidad de ejecutar un proyecto de esta magnitud en menos de 15 años en Perú, citando experiencias previas como el aeropuerto Jorge Chávez, que demoró más de dos décadas desde su concesión hasta su ejecución efectiva.

ENTRE 2014 Y 2017 SE PROPUSIERON TRES RUTAS: NORTE (BAYÓVAR), CENTRO (HUACHO) Y SUR (MARCONA). FUENTE: LEOLINO DOURADO (2023) CHINA-BACKED INFRASTRUCTURE IN THE GLOBAL SOUTH: LESSONS FROM THE CASE OF THE BRAZIL–PERU TRANSCONTINENTAL RAILWAY PROJECT.