A partir de este martes 1 de julio se implementará la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) sobre las maneras de pago con tarjetas de crédito y de débito. Esta medida que implementa la doble verificación en cada compra con tarjetas busca proteger no solo el dinero del usuario, sino también su identificación a fin de evitar fraudes bancarios o la vulneración a su información.

Mediante la Resolución SBS N° 2286-2024 publicada el año pasado, junto al Reglamento de Ciberseguridad, recién se hace efectivo su uso debido a que se necesitaba modificar el marco normativo actual, esto permitió que se haga hincapié en los peligros para incorporar un sistema de gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Doble verificación al pagar con tarjetas a partir del 1 de julio

La SBS anunció que a partir del 1 de julio se implementarán dos maneras de verificación en cada compra hecha con tarjetas de crédito, tanto físicas como digitales. Los bancos deben asegurar que en cada transacción se pida las dos maneras de autentificar que es el titular quien realiza el movimiento. Estas son las medidas de verificación que se solicitarán:

En el caso de tener la tarjeta en físico: se solicitarán dos requisitos, el chip de la tarjeta y el código de seguridad (PIN) de 4 dígitos.

En el caso de no tener la tarjeta en físico: se solicitarán dos requisitos, la información que tiene la tarjeta y un PIN o código dinámico.

En el caso de las billeteras digitales que tengan base en el token de las tarjetas, su afiliación a una en físico deberá de ser autenticada por el mismo banco emisor con un token y un segundo paso como el código PIN. En el caso de tarjetas emitidas antes del 1 de julio, esta regla entrará en vigencia a partir de mañana.

PUEDES VER: SBS declara la disolución de nueva cooperativa ahorro y crédito en Perú por causal de inactividad.

SBS da plazo a bancos para responsabilizarse por operaciones no autorizadas

Las entidades bancarias tendrán plazo hasta el 1 de abril del 2026 para implementar las medidas que aseguren que se responsabilizarán por operaciones no autorizadas. La SBS anunció mediante su Resolución Nº 02220-2025 que brinda más tiempo a los bancos para mejorar el sistema y cumplir con los parámetros requeridos, es así que tendrán 9 meses más para consolidar su sistema de seguridad.

Además, se aprobó que la responsabilidad por pérdidas de dinero sería culpa del banco, ya que no brindó medidas para resguardar la tarjeta. Ante este caso, procesos que no fueron reconocidos o que no brindaron un espacio de verificación reforzada, serán asumidos por los bancos a favor de la persona afectada. Si es culpa del usuario, la entidad no asumirá cargos.

PUEDES VER: SBS ordena la disolución de Cooperativa de Ahorro y Crédito La Cumbre tras detectar pérdida total del capital social y reserva cooperativa.

¿Podré evitar fraudes electrónicos con la nueva medida de la SBS?

La implementación que expone la SBS tiene el fin de salvaguardar la integridad financiera del usuario para evitar que sean víctimas de robos electrónicos. Se busca fortalecer la seguridad de los usuarios ante el incremento de delitos de esta naturaleza. Las nuevas adecuaciones buscan alinearse con estándares internacionales para promover una mayor confianza entre los peruanos.

Por otro lado, también se recomienda informarse sobre la educación financiera con el objetivo de proceder con decisiones acertadas. La SBS brinda cursos para niños y adultos por lo que desarrollar estas competencias y capacidades prepararán un entorno más seguro económicamente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.