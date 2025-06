La segunda legislatura ordinaria del Congreso concluyó y varios proyectos de ley quedaron pendientes de abordarse. Uno de ellos es el que buscaba autorizar un retiro de las AFP, que fue postergado por el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, hasta que se publique el reglamento de la reforma de pensiones.

Incluso, la propia Junta de Portavoces rechazó que la iniciativa legislativa sea exonerada de dictamen y pase directamente al Pleno para su debate y aprobación. No le alcanzaron los votos a las bancadas de Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y otros, para que la octava liberación de fondos de pensiones sea una realidad.

Precisamente, el congresista Darwin Espinoza de Podemos, compartió su indignación en las redes sociales y consideró que el responsable de este "paseo" fue Ilich López, quien se limitó a presentar un informe de los proyectos de ley, en lugar de exponer los alcances de un dictamen que durmió el sueño de los justos.

"En la última sesión de la Comisión de Economía, el presidente nos paseó a los autores de los proyectos y a los aportantes. Él dio fechas y no cumplió. Al parecer, valen más los intereses de las AFP que el bienestar de la población. Estaremos pendientes para que en la nueva legislatura se agende un nuevo dictamen, con otro presidente. Espero que no sea algo similar a lo que ocurrió ahora", enfatizó.

Retiro AFP: ¿cuándo se retomaría el debate?

Luego de presentar su informe en la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, anunció que esperará la publicación del reglamento de la reforma de pensiones para abordar la conveniencia de autorizar nuevos retiros de las AFP, así como plantear otras alternativas para que el dinero retirado de las administradoras sea usado como una garantía o autopréstamos.

Como se recuerda, el último jueves 12 de junio finalizó el plazo para el recojo de aportes a este proyecto del Ejecutivo que busca regular la ley de modernización previsional promulgada en septiembre del año pasado. Una vez que entre en vigencia el reglamento a fines de este mes, se conocerán las restricciones a nuevas liberaciones de fondos de pensiones.

No obstante, la legislatura ya terminó y los propios congresista aguardan un nuevo periodo para agendar este tema en la Comisión de Economía, cuya presidencia ya no recaería en Ilich López de Acción Popular. Recordemos que, hacia el 27 de julio está programado el inicio de la siguiente legislatura.

Como suele ser la práctica parlamentaria, primero se debe elegir a la Mesa Directiva del Legislativo y la semana subsiguiente, empiezan las negociaciones para la conformación de comisiones. En ese sentido, en la quincena de agosto se podría validar esta nueva distribución en un Pleno ordinario y luego se procedería a la instalación de estos grupos de trabajo. De haber una semana de representación, el inicio formal de las actividades podrían darse a fines del octavo mes del año o comienzos de septiembre.

Retiro AFP: ¿cuántos proyectos de ley quedaron pendientes?

Pese a la oposición del Ministerio de Economía, la SBS y otras entidades financieras, diversas bancadas insistieron durante la segunda legislatura en autorizar un nuevo retiro de las AFP. En su mayoría, Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo fueron los promotores de estas iniciativas.

Para ganar un mayor respaldo al retiro AFP, el grupo parlamentario liderado por José Luna, buscó replantear su estrategia a través de un proyecto de ley para inaplicar las limitaciones y prohibiciones de la reforma de pensiones. No obstante, no consiguió el respaldo necesario en la Junta de Portavoces.

Si a eso le sumamos la falta de diligencia del presidente de la Comisión de Economía en poner a debate un dictamen, esta vez, no se generaron las condiciones para aprobar una liberación de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. En síntesis, el parlamentario Darwin Espinoza consideró que el grupo de trabajado liderado por López "fracasó".

"Usted dice que las AFP han facturado S/900 millones el último año. ¿Y habla de fracaso de las AFP? No, el que ha fracasado esta comisión. Usted se ha comprometido con la población y supuestamente, hoy era el último día en que se presentaba y se votaba un dictamen. Si no quieren que sea favorable al retiro, díganlo. pero, con el dictamen que debió votarse. ¿Presentar un informe de más de 27 proyectos de ley que modifican el SPP? ¿Así de frío? Ha pasado un mes y no ha dictaminado.", anotó.

Para la próxima legislatura, están pendientes de debate, los siguientes proyectos de retiro AFP: