Retiro AFP: presentan proyecto de ley para liberar hasta S/21.400 sin afectar la pensión mínima

Ante la cercana prepublicación del reglamento de reforma de pensiones, desde Podemos apuestan por ajustar su estrategia. Si bien cuentan con la mayoría de propuestas para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de las AFP o restablecer el acceso al 95,5% de los fondos de pensiones, ahora buscan declarar la primera de estas iniciativas como excepcional y transitoria.

La explicación radica en que la Ley de Modernización del Sistema Previsional impulsada por el fujimorismo condiciona a los afiliados que solicitan una pensión mínima a que no realicen la liberación de su dinero acumulado en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) a partir de la entrada en vigor de la norma.

Al respecto, el propio ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, había observado esta disposición de la norma durante sus declaraciones a los medios de comunicación. Si bien reconoció que podrían justificarse este tipo de medidas en el marco de la pandemia, aseguró que "si se permite un retiro adicional, lo que ocurrirá es que esto implicará un mayor impacto fiscal para el país".

Frente a esta situación, Luna plantea que no se apliquen las limitaciones y prohibiciones que establece esta norma en los artículos 5.3,15, 23.1 y 25.1 de la Ley N.° 32123. De esta forma, se resguardaría el derecho de los trabajadores del régimen privado a una pensión mínima y estarían facultados a efectuar desembolsos extraordinarios de hasta 4 UIT.

"Esta ley tiene un carácter excepcional y transitorio, fundada en la necesidad de responder a una crisis económica, social y humanitaria que afecta a millones de ciudadanos. No compromete fondos públicos, no afecta la sostenibilidad del sistema previsional y se basa en el reconocimiento de que los fondos previsionales son propiedad del trabajador, no del Estado ni de las AFP", se lee en la exposición de motivos del referido proyecto.

Retiro AFP: ¿en cuántas armadas se daría?

Al igual que sus colegas, Luna argumenta que millones de peruanos afrontan una situación de desempleo, informalidad y violencia, lo cual limita sus posibilidades de conseguir liquidez para cubrir sus necesidades básicas. Aunque en el discurso, el MEF enfatiza la existencia de una estabilidad macroeconómica, lo cierto es que no alcanza a la mayoría de la población que continúa en condición de pobreza monetaria.

Para afrontar esta realidad, el portavoz de Podemos presentó su segunda iniciativa legislativa que autoriza a los afiliados a retirar sus fondos de AFP en armadas mensuales de hasta 1 UIT, iniciándose el primer desembolso a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora correspondiente.

Finalmente, el artículo 3 del proyecto de ley dispone la apertura automática de cuentas a cargo de las entidades del sistema financiero a nombre de los afiliados que no cuenten con una activa. Además, los fondos retirados mantendrán su condición de intangibles y no podrán ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención u otra forma de afectación administrativa o judicial.

“Se ha cuestionado esta propuesta advirtiendo que permitir el retiro extraordinario podría hacer que algunos afiliados pierdan la posibilidad de alcanzar una pensión mínima. Pero esa crítica ignora la realidad concreta del país: millones de afiliados ya no tienen trabajo, han dejado de aportar desde hace años, y no tienen cómo alcanzar los aportes necesarios para acceder a una pensión mínima. El sistema, como está diseñado, ya no les ofrece una salida”, sentenció.