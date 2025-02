Cuestionan propuesta del Minem para que el Reinfo sea hereditario

La Confemin respalda el reinfo hereditario, pero cuestiona que proyecto de reglamento regule alcances que no le competen. Foto: Swissinfo

La Confemin respalda el reinfo hereditario, pero cuestiona que proyecto de reglamento regule alcances que no le competen. Foto: Swissinfo

Hace una semana, el Ministerio de Energía y Minas publicó el proyecto de Decreto Supremo que regula la rectoría y la ampliación del plazo para la formalización integral de la pequeña minería y la minería artesanal. Dicha propuesta responde al mandato del Poder Ejecutivo de reglamentar la extensión del Reinfo por seis meses y otorgar otros seis meses más de prórroga, en caso de ser necesario.

No obstante, este dispositivo legal introduce algunos puntos controversiales. En su tercera disposición complementaria modificatoria, se propone que la titularidad de la inscripción en este registro se pueda transferir por sucesión cuando fallece el minero informal acreditado. Es decir, un Reinfo hereditario.

PUEDES VER: Falta de consenso en Ley Mape provocaría una nueva ampliación del Reinfo

De acuerdo con César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, esta medida contraviene el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería cuando se señala que los productores mineros artesanales se dedican a esta actividad de forma personal, habitual y directa.

"Queremos seguir extendiendo esta actividad durante generaciones, al parecer. Si se va a seguir ampliando el tiempo, se heredará a las futuras generaciones. Además, este tema quiere salvar la responsabilidad administrativa que tienen los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, ya que hemos tenido entre el 2016 y 2018, cerca de 2.000 mineros muertos, que han venido declarando producción y sigue vigente su Reinfo", declaró a este medio.

Por su parte, Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), sostuvo que la transferencia de la titularidad en el registro por sucesión es un planteamiento correcto. No obstante, precisa que el proyecto de Decreto Supremo del Ejecutivo reglamenta alcances que no le corresponde.

"No se puede con un Decreto Supremo reglamentar lo que la ley no manda. La ley N° 32213 solo les está autorizando a regular la interoperabilidad y la rectoría. Sin embargo, en esta propuesta están planteando otras cosas no comprendidas en este mandato del Congreso. Ya estamos presentando un documento al respecto". aseveró.

Si bien los dirigentes de la Confemin acordaron establecer una Mesa Técnica con los representantes del Poder Ejecutivo, dicho espacio aún no está instalado. En esa línea, Becker protesta porque en la propuesta de reglamento no se recogen los aportes de su gremio y anuncia que están solicitando al Parlamento una próxima citación al ministro Jorge Montero para que responda por este dispositivo legal.

PUEDES VER: Ley Mape no resuelve problema de formalización minera

Reinfo indefinido

Para el presidente de la Confemin, se necesita un sinceramiento del Reinfo con el propósito de tener una data exacta, depurar el padrón y hacer un plan de formalización. Asimismo, reconoce que este mecanismo debe ser una "especie de brevete que permita trabajar de manera permanente en cualquier lugar".

A contraparte, especialistas consultados por La República han sostenido en más de una ocasión que el balance del Reinfo es un fracaso. De 84.486 mineros inscritos, solo 2.091 han logrado formalizarse. Según recuerda César Ipenza, en el Congreso se anida una bancada multipartidaria que representa los intereses de la minería informal e ilegal.

Precisamente, algunos legisladores afines a este sector se encuentran en la Comisión de Energía y Minas que preside Paul Gutiérrez. Ellos tienen el mandato de formular una propuesta de Ley Mape que hasta ahora no encuentra un consenso en su metodología de trabajo y en su contenido. Si bien la Confemin tiene expectativas que hacia junio se cuente con un dictamen al respecto, Ipenza cree que toda la discusión apunta a seguir ampliando el Reinfo de forma indefinida.

"¿Qué actor externo que no sea un minero informal ha participado en las discusiones? Solo, están los congresistas que tienen intereses particulares sobre la actividad informal con los gestores de toda la problemática vinculada a la actividad de la pequeña minería. ¿Dónde están los afectados y las voces discordantes? Que nos digan si la legislación es para beneficiar a un grupo en particular o para la sociedad en general", sentenció.