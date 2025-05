Con el propósito de recoger información respecto al asesinato de los 13 trabajadores en la provincia de Pataz, La Libertad, la Comisión de Energía y Minas del Congreso acordó por unanimidad citar para el próximo 13 de mayo a los ministros de Defensa, Interior y Energía y Minas, así como a representantes de las empresas Poderosa y R&R Security.

Como se recuerda, desde el 26 de abril, los familiares de las víctimas venían denunciando el secuestro ante las autoridades policiales y de gobierno. No obstante, el ministro del Interior, Julio Díaz, y el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, afirmaron en aquel momento que no habían recibido ninguna información oficial al respecto y prácticamente, negaban la realidad.

Para la vicepresidenta de este grupo de trabajo, Diana Gonzáles, las medidas recientes que ha dispuesto el Poder Ejecutivo como la declaratoria del toque de queda y la suspensión de la actividad minera en Pataz por 30 días son reactivas y evidencian la ausencia de una estrategia para luchar contra el crimen organizado y la minería ilegal.

"Me parece increíble que insistan con medidas que ellos mismos han reconocido que no funcionan. En el 2022, también declararon estados de emergencia en Lima y otras partes del país, pero luego reconocieron en una resolución, que no se había cumplido el objetivo de reducir el índice de criminalidad. No existe estrategia, no hay planificación y cada una de las cosas que han presentado no surtirán efecto si no hay trabajo de inteligencia", explicó a este medio.

Citarán a ministros y minera Poderosa por asesinatos en Pataz

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas realizada este martes 6 de mayo, los integrantes de este grupo de trabajo decidieron convocar a las autoridades mencionadas anteriormente para que ofrezcan respuestas respecto a las acciones adoptadas por sus carteras tras la tragedia ocurrida en Pataz.

"Sobre los sucesos ocurridos en Pataz en donde mineros ilegales coludidos con criminales tomaron a la fuerza la mina donde trabajaban las víctimas, uno de los fallecidos es proveniente de mi región Loreto. Necesitamos que todos los funcionarios estén juntos para saber la verdad y cruzar la información que nos van a dar, ya sea de carácter público o privado para ejercer nuestro acto de fiscalización”, sostuvo Jorge Morante.

A su turno, la legisladora María Zeta Chunga reforzó la propuesta de convocar a los funcionarios de la empresa y ministros de Estado a fin de que proporciones aclaraciones sobre los lamentables acontecimientos en Pataz. Asimismo, pidió que se explique en qué condiciones laborales fueron contratados los trabajadores mineros que perdieron la vida.

“Se requiere investigar con prontitud estos hechos lamentables. Con relación a los contratos laborales no existirían contratos formales ni la existencia de planillas, hecho que atentan contra los derechos laborales. Están siendo tratados como mano de obra barata, violando la dignidad y derechos de los trabajadores mineros artesanales”, anotó.

Cuestionan declaraciones de Salhuana

En declaraciones a la prensa, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, refirió que la Comisión de Energía y Minas tiene la responsabilidad de analizar el proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) que debería esta lista a fines de junio para su respectivo debate y aprobación en el Pleno.

“La idea era tener a finales de junio una norma definitiva que extinga el Reinfo y que nos dé una ruta segura para que los mineros se puedan formalizar, es decir, para aquellos que están en lugares autorizados y usan equipos autorizados, y los que tiene condiciones para hacerlo”, enfatizó Salhuana, al recordar que el plazo del Reinfo vence el 30 de junio próximo, con la posibilidad de ser prorrogado.

Precisamente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, había anticipado la posibilidad de ampliar la vigencia del Reinfo, teniendo en cuenta que el sistema interoperable debe ser probado en campo. Ante este panorama, William Zabarburú del Instituto de Políticas Climáticas, señaló que resultan poco creíbles las palabras de Salhuana, considerando sus relaciones con la minería ilegal.

"'¿Cómo se le puede creer a un señor que tiene propuestas de ley a favor de la minería ilegal? Además, cuando los pueblos amazónicos fueron a hablar con él. Los recibió y les dijo que los invitaría a participar en el debate de la ley MAPE, pero nunca los llamó. Es un político que dice una cosa y al día siguiente se desdice. Además, en pocos meses dejará el cargo", ironizó.