EsSalud otorga subsidios económicos a sus asegurados en Perú: revisa cuáles son y qué requisitos que debes cumplir para acceder este 2025

EsSalud, el Seguro Social de Salud del Perú, es una institución pública que brinda atención médica y prestaciones económicas a sus asegurados. Entre sus servicios, ofrece subsidios que buscan proteger el bienestar económico de los trabajadores y sus familias ante situaciones que afectan su capacidad de generar ingresos o que representan gastos imprevistos.

Los subsidios económicos que EsSalud proporciona incluyen el subsidio por incapacidad temporal, el subsidio por maternidad, el subsidio por lactancia y la prestación por sepelio. Cada uno de estos beneficios responde a distintas necesidades de los asegurados y cuenta con requisitos y procedimientos específicos para su solicitud.

EsSalud 2025: estos son los subsidios económicos que entrega el Seguro Social de Salud a sus asegurados

Subsidio por lactancia

El subsidio por lactancia es una ayuda económica que otorga EsSalud a la madre del recién nacido vivo de un asegurado titular, para apoyar en su cuidado. El monto del subsidio es de S/ 820.00 por cada hijo, y en caso de partos múltiples, se entrega el mismo monto por cada niño.

Para aplicar, el asegurado debe tener tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos de aportes dentro de los seis meses previos al nacimiento, además de mantener vínculo laboral al momento del parto. Además, el recién nacido debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado, y si la madre no es titular, debe estar registrada en EsSalud. Finalmente se requiere presentar el Formulario N° 1040, el documento de identidad y aceptar la política de privacidad.

Subsidio por maternidad

El subsidio por maternidad es un beneficio económico que EsSalud entrega a las aseguradas titulares en actividad para compensar la pérdida de ingresos durante el descanso por maternidad y apoyar el cuidado del recién nacido. Cubre 98 días, divididos generalmente en 49 días antes y 49 días después del parto, y se amplía 30 días en casos de parto múltiple o discapacidad del recién nacido.

Para calificar, la asegurada debe haber aportado a EsSalud durante tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos en los seis meses previos al descanso, mantener vínculo laboral vigente y haber trabajado en el mes de la concepción. Se requiere presentar el Formulario N° 1040, el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) y el Documento Nacional de Identidad (DNI) original.

Subsidio por incapacidad temporal

El subsidio por incapacidad temporal es un monto de dinero otorgado por EsSalud a los asegurados titulares en actividad, destinada a cubrir la pérdida de ingresos cuando, por motivos de salud, no pueden desempeñar sus labores habituales. Este beneficio se concede a partir del vigésimo primer día de incapacidad y puede prolongarse hasta un máximo de once meses y diez días consecutivos, siempre que el asegurado no realice trabajo remunerado durante ese tiempo.

Para solicitarlo, el asegurado debe haber aportado a EsSalud durante tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos en los seis meses previos al inicio de la incapacidad, además de mantener vínculo laboral vigente. En casos de accidente, basta con estar afiliado sin necesidad de cumplir con el tiempo mínimo de aportes. La documentación requerida incluye el Formulario N° 8002, el Documento Nacional de Identidad (DNI), boletas de pago o contrato de trabajo, certificados médicos originales, resultados de exámenes auxiliares y, si corresponde, un informe médico cuando los certificados provienen de médicos particulares.

Prestación por sepelio

La prestación por sepelio es un apoyo económico que EsSalud entrega a los familiares directos o a quienes hayan cubierto los gastos funerarios de un asegurado titular fallecido, ya sea en calidad de trabajador activo o pensionista. El monto máximo otorgado es de S/ 2.070 y está destinado a cubrir servicios como ataúd, nicho o sepultura, cremación o entierro, capilla ardiente, carroza fúnebre, transporte, mortaja o traje, y preparación del cuerpo.

Para acceder a esta prestación, se requiere que el asegurado haya realizado aportes a EsSalud durante tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al fallecimiento y que haya mantenido vínculo laboral o condición de pensionista. Los solicitantes deben presentar el Formulario N° 1040 completado, los comprobantes de pago originales de los gastos funerarios emitidos a su nombre, y, si corresponde, una declaración jurada de un familiar que confirme el desembolso. El plazo para solicitar el beneficio es de seis meses desde la fecha del fallecimiento.

¿Qué es el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud)?

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) es una institución pública encargada de brindar servicios de salud y prestaciones económicas a sus asegurados. Su cobertura incluye atención médica, prevención de enfermedades, rehabilitación y subsidios económicos, como el de maternidad o lactancia, entre otros.

EsSalud financia sus servicios a través de aportes obligatorios realizados por los empleadores, trabajadores independientes y otras fuentes establecidas por ley. Su red de atención se extiende a nivel nacional mediante hospitales, clínicas, centros médicos y establecimientos especializados.

