Indecopi impuso una multa de S/15.000 a un pequeño negocio de maquillaje y belleza en Perú, desatando un fuerte debate en redes sociales. La empresaria peruana Valeria Basurco Tambini, dueña del emprendimiento, reveló en un video de TikTok el motivo detrás de la sanción del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Según explicó la joven afectada, el monto económico que Indecopi impuso fue desproporcionado en comparación con los ingresos que genera su empresa, lo que dificultó su capacidad para asumir el pago sin afectar la estabilidad de su negocio. El caso generó una ola de reacciones en los usuarios de redes sociales, señalando que dicha entidad debería priorizar la fiscalización de grandes compañías en lugar de aplicar sanciones elevadas a emprendimientos pequeños emergentes.

¿Por qué Indecopi sancionó con S/15.000 a pequeño emprendimiento?

Indecopi sancionó a la emprendedora peruana Valeria Basurco Tambini con una multa de S/15.000 debido a que su página web no contaba con un libro de reclamaciones virtual, un requisito obligatorio para garantizar la comunicación con los consumidores. "Mi error fue no tener un libro de reclamaciones virtual, no tener un link a u formulario para que la gente se pueda quejar y no tener un ícono establecido de ellos (...) Esas son las reglas", sentenció.

Ante la falta de estos elementos en su página web de su emprendimiento, Valeria recibió una denuncia de 40 páginas por parte de Indecopi. "Me llega una denuncia que parecía que yo había asesinado a alguien (...) Me asusté horrible", indicó.

Según comentó la empresaria, pese a que agregó el libro de reclamaciones y respondió la carta de Indecopi, le impusieron igualmente la costosa multa.

¿Cuánto tuvo que pagar la empresaria ante Indecopi?

Valeria Basurco Tambini aprovechó el descuento del 25% que Indecopi ofrece por pago anticipado dentro de los primeros 15 días de notificación. Para ello, se esforzó en reunir los fondos necesarios y, gracias a su rápida gestión financiera, logró reducir la sanción y abonó S/4.000 en lugar del monto total impuesto.

"Me bajaron la multa por lo de 'allanamiento' y me dijeron que si paga en los 15 días te daban un 25% de descuento. Así que te queda pagar porque no quieres y tienes miedo de que te suban más la multa", comentó.