Indecopi multa a empresa de transporte con casi S/200.000 por negar pasaje a niño con autismo

Indecopi ha sancionado a una empresa de transporte con casi S/200,000 por negar la venta de pasajes a una madre y su hijo autista, en el que se subraya la presunta infracción de la Ley 29571, del Código de Protección y Defensa del Consumidor que prohíbe la discriminación. Este caso enfatiza la necesidad de un trato equitativo para todos los consumidores. ¿Cuál es la empresa multada y cómo reaccionó la madre del menor de edad?

¿A qué empresa de transporte multó Indecopi con casi S/200.000?

La empresa sancionada por Indecopi es Costeño Express SAC, una reconocida línea de transporte terrestre. La multa impuesta asciende a S/197.039, después de que se confirme que la compañía negoció la venta de boletos a Marisol Alvarado Arévalo y su hijo, en un incidente ocurrido en su terminal de Chimbote. La resolución, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, señala la negación del servicio y la falta de acceso al libro de reclamaciones, lo que agravó la situación al impedir a los afectados registrar formalmente su descontento.

Según la opiniones de Google, la empresa Costeño Express SAC presenta solo 1 estrella de satisfacción. Foto: Costeño Express SAC

¿Qué exactamente sucedió al querer la madre comprar dos boletos en Costeño Express SAC?

De acuerdo con la Resolución Final N.º 0168-2024/INDECOPI-CHT, el 1 de agosto de 2023, un desafortunado incidente ocurrió en el terminal terrestre 'El Chimbador' de Chimbote, cuando Marisol Alvarado Arévalo intentó adquirir dos boletos de viaje para ella y su hijo, quien padece de trastorno del espectro autista (TEA), en la empresa Costeño Express SAC. Según lo reportado, la señora Alvarado presentó los documentos nacionales de identidad requeridos para la compra, ya que previamente había observado que aún quedaban cinco asientos disponibles para el destino deseado: Lima. No obstante, a pesar de la disponibilidad evidente, el representante de Costeño Express SAC negó la venta de los boletos, argumentando la condición de autismo del menor como motivo de la negativa.

esolución Final N.º 0168-2024/INDECOPI-CHT. Foto: captura de pantalla/Plataforma del Gobierno del Perú

¿Por qué Costeño Express SAC también negó el acceso al libro de reclamaciones?

Ante esta situación, Marisol Alvarado solicitó el libro de reclamaciones para dejar constancia formal de su queja, un derecho amparado por el artículo 152 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, se le informó que no podía acceder al libro bajo el pretexto de que no era considerado cliente al no haber completado la compra de los boletos. Esta acción no solo infringió el derecho al libre acceso al libro de reclamaciones, también exacerbó la situación de discriminación enfrentada, lo cual llevó a la señora Alvarado a presentar una denuncia formal ante Indecopi, la cual fue admitida el 19 de octubre de 2023, y en cuyo documento declaró las presuntas infracciones a la legislación vigente en defensa de los consumidores.

¿A cuánto asciende la multa que debe pagar Costeño Express SAC?

Siguiendo la resolución de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, Costeño Express SAC enfrenta una sanción económica impuesta por Indecopi que asciende a un total de S/197.039. Esta multa se compone de dos partes: un principal de 35.76 UIT, equivalente a S/184.164, y un adicional de 2.5 UIT, que suma S/12.875.

¿Cómo presentar tu denuncia ante Indecopi?

Para presentar un reclamo en Indecopi, tienes la opción de hacerlo sin costo alguno mediante su plataforma Reclama Virtual o de forma presencial. Es importante recordar que las solicitudes de indemnización por daños y perjuicios deben realizarse a través de la vía judicial correspondiente (Poder Judicial). Además, puedes optar por el arbitraje de consumo como una vía de resolución.