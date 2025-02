Al Perú le falta recuperar más de un millón de turistas que se perdieron desde la pandemia. Las más entusiastas proyecciones apuntan a seguir reduciendo esa brecha, pero ven complicado para este año superar las cifras del 2019. Se erigen diversos factores, entre ellos: confianza e incertidumbre, resume Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) a este diario.

“Nos dicen desde afuera: tienen en Perú cosas realmente ricas, pero si hay inestabilidad política y social, esto complica la percepción de seguridad, que es crucial para atraer turistas”, indicó.

Una de las taras que está lastrando la lenta recuperación del turismo es la situación crítica que atraviesan los aeropuertos. El caso del nuevo Jorge Chávez que según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe inaugurarse en marzo, mantiene en ciernes a la población, aerolíneas y gremios aéreos como IATA y AETAI, toda vez que se necesitan realizar las pruebas integrales, según lo manifestado por Ositran.

“Tenemos que insistir en que se mejore la conectividad aérea y terrestre. La demora de su apertura ha impactado sin duda a este sentimiento de confianza y de certidumbre que busca tener el viajero”, agregó.

“Estar postergándolo dos veces, ¿qué pasa con este país? No es serio. Eso nos afecta turísticamente, pero necesitamos ese nuevo aeropuerto porque hay muchas líneas aéreas que quieren llegar a Perú, pero en las actuales condiciones no pueden hacerlo”, criticó Loayza.

Por ello, señala, se necesitan nuevas políticas de conectividad, que descentralicen la llegada de vuelos al país como el caso de Colombia que, por ejemplo, antes de la pandemia estaba detrás de Perú con 3 millones de visitantes anuales y al cierre del 2025 está apuntando a los 7 millones tras romper récord el año pasado (6,7 millones), siendo Estados Unidos el país que más lo visita, a través de sus cinco aeropuertos de primer orden.

¿El Perú? Se ha quedado relegado en 3,2 millones sin superar los 4,3 de la prepandemia, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Colombia le duplica cifra de turistas al Perú

“En Colombia, no solamente llegan al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, sino a muchos aeropuertos regionales como Medellín, Cartagena e incluso Cúcuta, que no es turístico, pero está muy cerca de Venezuela”, indicó.

En cambio, los aeropuertos del Perú “llamados internacionales” lo son solo de nombre, ya que no cuentan con la frecuencia ni el flujo de pasajeros esperados, criticó.

“Tienes un Chachapoyas con Kuélap y Gocta, que es realmente un diamante en bruto, todavía por explotarlo, y con una hotelería muy fina, pero ¿qué no tiene? Un buen aeropuerto. El avión llega con 70 pasajeros una o dos veces por día. Eso no da abasto”, sostuvo.

El terminal de Jaén que era otra vía de acceso a Amazonas, está en reparaciones. Esta semana, Latam anunció la suspensión de todos sus vuelos desde y hacia el aeropuerto de Jauja (Junín)por el deterioro en la pista de aterrizaje, que pone en riesgo a los pasajeros.

“El sistema aeronáutico nacional está en crisis. Se tiene un aeropuerto en Trujillo, que tiene una sala de espera y de embarque que no pueden caber más de 100 personas, ¿Cómo pretendemos tener una mejor cara de extranjero si tenemos esas condiciones?”, subrayó.

Coincide Juan Stoessel, gerente general de Casa Andina, quien apunta a La República que el principal problema del turismo ahora mismo es la infraestructura.

“Desde 2018, el turismo del Perú se ha visto limitado porque el aeropuerto Jorge Chávez no podía recibir más vuelos. Ahora está alcanzando su máxima capacidad, y aunque se está construyendo un nuevo aeropuerto, la pista actual deberá cerrarse este año para su remodelación. Este problema no se resolverá por completo hasta 2026”, sostuvo.

Aeropuertos de Juliaca y Arequipa en riesgo

La zona sur del Perú enfrenta dos aeropuertos con problemas urgentes por resolver. En el caso del terminal de Juliaca, si no se toman medidas, su cierre está previsto para abril. “La pista de aterrizaje es prácticamente inutilizable y debe renovarse. Si el aeropuerto deja de operar, Puno quedaría aislado”, advirtió Stoessel.

¿Qué implica ello? Mutilar el circuito turístico sur, quitando Puno y el Titicaca, “atractivos potentísimos y perjudicando a una región cuyo turismo sigue 70% debajo de prepandemia”.

Incluso, se desaprovecharía una oportunidad donde Juliaca puede capitalizar la pérdida de competitividad de Bolivia, sostuvo. El otro aeropuerto crítico del sur es el de Arequipa, cuyo terminal ya colapsó y se necesitan US$30 millones.

“Está desbordado de vuelos. Toca alinear las condiciones del contrato a las necesidades actuales, mediante una adenda que viabilice la ejecución de estas obras”, comentó.

El problema comenzó en 2011, cuando se otorgó a Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) la concesión de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

La consultora encargada del estudio de demanda proyectó un flujo de pasajeros 51% menor al real en promedio. Como resultado, la infraestructura tuvo que soportar un tráfico mucho mayor al previsto.

El gerente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú), Fredy Gamarra, detalla que, al menos 10 aeropuertos presentan problemas y son un lastre para el turismo. Los terminales de Chimbote (Áncash) e Ilo (Moquegua) no están operativos, mientras que el de Pisco no recibe vuelos comerciales. Chachapoyas solo recibe aviones pequeños, y en Cajamarca, el aeropuerto de Jaén no está funcionando.

“Junín tiene un solo aeropuerto (Jauja) que podría cerrar, Puno solo tiene de Juliaca que parece que va a parar. Casi no hay vuelos interregionales. Todos tienen que venir a Lima. Eso es uno de nuestros defectos de infraestructura”, apuntó.

Por otro lado, el presidente de la Agencia Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, diagnostica que la falta de vuelos directos a regiones claves como la selva y la sierra limita el acceso de turistas internacionales.

Sostiene que es necesario mejorar la infraestructura, modernizar las pistas y aumentar la capacidad de los terminales para reducir los tiempos de espera. “La reducción de vuelos internacionales y la competencia de otros destinos turísticos limitan el regreso a los niveles previos a la pandemia”, aseveró.

Respecto al roadshow (giro de inversiones turísticas) que viene promoviendo Mincetur, Freddy Gamarra sostiene que el efecto es aún a largo plazo.

"Si inversionistas van a invertir en aeropuertos cuando algunos ni siquiera están funcionando, ¿qué confianza pueden tener”, observó.