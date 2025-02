Crisis de Telefónica del Perú impactaría en los ahorros de afiliados a las AFP

La crisis financiera de Telefónica del Perú podría afectar a los aportantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hasta agosto de 2024 las AFP mantenían S/1.111 millones en bonos de la empresa española, lo que representaba el 1,04% del total administrado.

“Llama mucho la atención porque, para esa fecha, Prima tenía el 53% del total de los bonos, a pesar de que ya se conocía la grave situación de Telefónica. Debieron salir”, criticó Óscar Adrianzén Herrera, analista con amplia experiencia en fondos y gestoras de AFP, en declaraciones a La República.

En detalle, AFP Prima concentraba una inversión de S/590 millones 648.000, de los cuales S/482 millones 160.000 estaban en el Fondo 2 y S/108 millones 488.000 en el Fondo 1. Por su parte, AFP Integra tenía S/295 millones 972.000 en estos bonos, con S/107 millones 827.000 en el Fondo 1 y S/188 millones 145.000 en el Fondo 2.

En tanto, Profuturo AFP registraba S/188 millones 985.000, con S/94 millones 140.000 en el Fondo 2, S/74 millones 173.000 en el Fondo 1 y S/20 millones 672.000 en el Fondo 3. Finalmente, AFP Habitat tenía la menor exposición, con S/35 millones 102.000, distribuidos en S/11 millones 684.000 en el Fondo 1, S/23 millones 021.000 en el Fondo 2 y S/397.000 en el Fondo 3.

Adrianzén considera que esta estrategia de inversión fue errada o que los bonos tenían poca liquidez, lo que dificultaba su venta y explicaría su depreciación en ese momento.

Impacto en los afiliados

El reciente anuncio de Telefónica del Perú (TdP) sobre su solicitud de un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante Indecopi para reestructurar sus obligaciones financieras refleja sus dificultades económicas y ha generado incertidumbre sobre el valor de sus bonos. Cuando una empresa entra en un proceso concursal, sus obligaciones financieras pueden sufrir una drástica depreciación, afectando a los inversionistas que poseen estos instrumentos.

Según las normas contables y regulatorias, cuando un bono entra en una situación de insolvencia o alto riesgo, su valor puede ser castigado significativamente, en algunos casos reduciéndose hasta un 5%. Esto implica que los inversionistas deben asumir una pérdida considerable, lo que en el caso de fondos previsionales impacta directamente en los ahorros de los afiliados.

Para comprender mejor este proceso, se puede hacer un paralelo con el sistema bancario. Cuando un banco otorga un préstamo y el deudor entra en default, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) obliga a reclasificar la deuda como "deficiente" o "dudosa", exigiendo una provisión que puede alcanzar hasta el 80% del monto prestado.

Sin embargo, en el caso de los bonos dentro de los fondos previsionales, la pérdida recae sobre los afiliados, lo que plantea interrogantes sobre el tratamiento contable y la transparencia en la gestión de estos activos.

"La SBS debería esclarecer cómo se castigan y provisionan estas inversiones para evitar que los afiliados sean los principales perjudicados en situaciones de insolvencia", señaló Óscar Adrianzén.

La República se contactó con Telefónica y AFP Integra, pero ambas informaron que, por el momento, no brindarán declaraciones sobre el tema.

Retiro de AFP

Con más de diez proyectos de ley presentados que plantean un nuevo retiro de fondos de las AFP, el analista advirtió que, si bien el pueblo peruano tiene necesidades, el impacto podría ser irreversible para el sistema de pensiones y el bienestar de los jubilados.

"No hay justificación económica para un nuevo retiro. No estamos en crisis, no hay una recesión profunda ni una inflación descontrolada", afirmó Adrianzén. “Es populismo”.

Además, relató a este diario que, los afiliados a las AFPs cuando retiran sus fondos, firman un documento en el que declaran que no solicitarán ayuda estatal en su jubilación. En ese sentido, recalcó su preocupación por el hecho de que muchos afiliados que gastan sus ahorros previsionales podrían terminar dependiendo de subsidios públicos en el futuro.

Impacto en el tipo de cambio

En el mercado financiero se especula que las tesorerías bancarias están anticipando una mayor oferta de dólares y, en consecuencia, han comenzado a vender parte de sus tenencias ante la expectativa de futuras liquidaciones. La posible salida de Telefónica de la región y el riesgo de un incumplimiento financiero de gran magnitud podrían generar una venta masiva de dólares por parte de inversionistas institucionales, aumentando la oferta en el mercado cambiario.

Este escenario podría ejercer una presión a la baja sobre el tipo de cambio, situándolo en un rango de S/ 3,65 a S/ 3,60. En respuesta, algunas tesorerías estarían optando por adelantar sus ventas con la estrategia de recomprar posteriormente, cuando la liquidación de activos de Telefónica se haya concretado y el tipo de cambio experimente una recuperación hacia los S/ 3,70.

Para Adrianzén, esta situación se debe más a factores externos y estacionales, como la liquidación de dólares por el pago de impuestos, que a la salida de Telefónica. Además, la empresa no solo planea retirarse de Perú, sino también de México y Argentina, lo que sugiere que su salida responde a una estrategia regional y no a un fenómeno específico del mercado peruano.