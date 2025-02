Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “En 2025 podría haber una reducción del déficit fiscal alrededor de 2,6% del PIB”

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía y Finanzas, en diálogo con La República expuso el panorama económico del Perú para el 2025. Con la llegada de José Salardi al Ministerio de Economía, enfatizó la urgencia de una nueva dirección para enfrentar el descontrol del gasto público y asegurar la sostenibilidad fiscal.

Y es que a medida que el país se aproxima a un año preelectoral lleno de incertidumbres, advirtió sobre los riesgos de un déficit creciente, la falta de reformas estructurales y los impactos de la inseguridad en la estabilidad económica. A ello, se le suma un contexto internacional que podría acentuar la volatilidad, especialmente ante la posible intensificación de las políticas proteccionistas de los principales socios comerciales.

-Cuál es el estado de la economía en Perú al término del año de gestión del exministro de Economía José Arista?

Deja una economía vulnerable, con un significativo incremento en el déficit fiscal en magnitudes sin precedentes. Los indicadores de desempeño se mantienen relativamente débiles o mediocres, y hay una evidente falta de voluntad por parte del Gobierno para frenar iniciativas impulsadas desde el Congreso de la República.

-El exministro mantuvo una relación que podría calificarse como confrontacional con el Consejo Fiscal. Arista lo llamó “inepto” y responsable de la trayectoria fiscal, aunque luego se disculpó y dijo que su intención era sentarse a conversar para mejorar la Ley de la Responsabilidad Fiscal. Con su salida, ¿tiene comentarios al respecto?

No hubo ningún tipo de actitud confrontacional de parte mía ni del Consejo Fiscal (en adelante CF) hacia el exministro. Quisiera poder decir lo mismo del otro lado. Es más, inclusive después de dicho incidente, le solicitamos por escrito reunión con el CF en pleno debido a nuestra preocupación por el desempeño fiscal del país, pero nunca recibimos respuesta. Ahora, dada la trayectoria del actual ministro de Economía, José Salardi, esperamos que esta situación cambie para bien.

-Recientemente, advirtió que el presupuesto 2025 es desequilibrado por incluir ingresos inciertos de controversias tributarias. Criticó al Congreso por añadir medidas sin financiamiento y alertó sobre el riesgo de perder el grado de inversión. También señaló que el MEF se ha negado a brindar la información solicitada. ¿Este escenario es consecuencia de la dirección de Arista?

Si bien algunos de los problemas vienen de la gestión ministerial previa a Arista, fundamentalmente son situaciones exacerbadas de la suya con un crecimiento descontrolado del gasto y un incumplimiento sistemático de las reglas fiscales. El presupuesto 2025 también refleja esta crisis: desde su origen en el Ejecutivo ya estaba desfinanciado, y el Congreso añadió medidas sin financiamiento, lo que aumentará la presión por créditos suplementarios y posibles incumplimientos.

Además, el MEF ha sido opaco en la entrega de información al CF, incumpliendo sus obligaciones legales y dificultando la supervisión de las finanzas públicas. Por ello, esperaremos a que el nuevo ministro esté instalado para reiterar el pedido de una cita y abordar el problema fiscal que subsiste.

-Habiendo regresado al debate sobre el elevado déficit, ¿cree usted que se repetirá este año?

En el 2025 va a haber una disminución del déficit fiscal debido al precio récord de las materias primas y un incremento temporal en la recaudación por pagos extraordinarios de empresas del sector, derivado de la coyuntura favorable de 2024. Esto podría disminuir el déficit de 3,6% a 2,6% del PBI.

Sin embargo, esta mejora es transitoria y no garantiza el cumplimiento de la regla fiscal, ya que para alcanzar la meta se requeriría un mayor esfuerzo en generación de ingresos y su ahorro o una reducción efectiva del gasto público.

-Considera conveniente cambiar la regla fiscal?

El problema no ha sido la regla fiscal en sí, sino la falta de voluntad de distintos actores para cumplirla. En 2024, se modificó la regla fiscal para ajustarla a un déficit de 2,8%, pero aun así se incumplió y cerró en 3,6%. Este es un caso sin precedentes: nunca antes se había incumplido la regla el mismo año en que fue modificada, ni en una magnitud tan grande desde su implementación en el año 2000.

En ese sentido, modificar la regla en el contexto actual de incumplimiento constante sería percibido como una maniobra para flexibilizar las exigencias sin abordar el problema real: el manejo irresponsable de las finanzas públicas. No se puede justificar el cambio solo porque no se ha logrado cumplir con los parámetros establecidos.

Además, dado que un proceso serio de revisión tomaría tiempo y el contexto electoral está cerca, lo más prudente sería que cualquier cambio se postergue hasta el siguiente gobierno.

-Desde el Consejo Fiscal también fueron enfáticos en que se debe resguardar las finanzas frente al Congreso. ¿Tendrá este ministro el perfil para hacerlo?

José Salardi tiene un perfil conciliador y ha demostrado responsabilidad en su gestión en ProInversión. Esas características podrían ayudarlo a ordenar las finanzas públicas, pero la clave será cuánta fuerza y respaldo tenga dentro del Ejecutivo para resistir presiones políticas y frenar iniciativas de gasto excesivo por parte del Congreso. Un desafío importante será enfrentar la reciente interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 79 de la Constitución. Este fallo ha abierto una puerta peligrosa al permitir que el Congreso apruebe o incremente gastos siempre que entren en vigencia el siguiente año, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y programación presupuestaria multianual.

-Ya a nivel país, con un crecimiento del 3%, ¿está Perú logrando alcanzar su potencial en un contexto de altos precios de los metales?

El crecimiento proyectado en torno al 3% podría parecer cercano al potencial, sin embargo, diversos estudios, incluyendo análisis del Consejo Fiscal y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), indican que el potencial de crecimiento del Perú se ha reducido en los últimos años, situándose entre 2,3% y 2,5%. Es cierto que con la subida de materias primas puede generar un repunte en el crecimiento, pero este impulso es artificial y transitorio.

-A qué tasa debería crecer Perú para reducir la pobreza?

No hay una cifra mágica, pero para reducir la pobreza de manera sostenida el país necesita crecer a tasas superiores al 4%, acercándose al 5% anual. Si bien en 2023 la pobreza probablemente se redujo, esto se debió a factores temporales como la caída de la inflación y la recuperación de los ingresos reales, más que a una mejora estructural de la economía.

-Uno de los principales logros que se ha atribuido el Gobierno hasta la salida de Arista es el haber recuperado la economía respecto al 2023

La recuperación económica de 2024 se debe a la reversión de choques transitorios y factores externos, no a una política económica consistente del gobierno.El verdadero progreso dependerá de inversiones y un crecimiento sostenido, no de mensajes optimistas sin bases sólidas.

-Estamos en los meses previos a darse a conocer los resultados de la pobreza en base a los nuevos indicadores. ¿Cree tendremos mejores indicadores de lo previsto?

El Perú sigue rezagado en pobreza frente a otros países de la región, con una tasa de 7 a 9 puntos por encima de los niveles prepandemia. Aunque se espera una leve reducción en el corto plazo, no será sostenible si el crecimiento se mantiene por debajo del 3% en los próximos años.

-Cree usted que estamos manteniendo un crecimiento adecuado y niveles de pobreza controlados?



No. El crecimiento ha sido impulsado por factores externos, no por políticas robustas. Necesitamos esfuerzos continuos, no un “Big Bang”. Es decir, reformas estructurales que aumenten la inversión, el empleo formal y la productividad, aunque estas son difíciles de implementar. Además, es esencial evitar el gasto irresponsable y asegurar que la expansión fiscal sea sostenible.

-Es inevitable proyectar el año en un escenario de incertidumbre debido a que estamos en un periodo preelectoral y las noticias sobre el contexto internacional son constantes. ¿Considera que estos factores representan un riesgo para la economía peruana?

Sí. El año preelectoral genera volatilidad tanto interna como externa, y las políticas proteccionistas de EE.UU., como los aranceles y el debilitamiento de los TLC, pueden afectar significativamente a la economía peruana, que depende de estos acuerdos. Además, la incertidumbre impacta la confianza en la emisión de deuda y en la estabilidad económica en general. El Gobierno debe prepararse para posibles escenarios de riesgo global o regional, con el fin de proteger el crecimiento económico y la estabilidad social.

-Cómo ve usted el cierre del 2025 para la economía peruana?

Aunque el escenario base sugiere que el país podría mantener un crecimiento moderado de alrededor del 3%, existe un sesgo a la baja, dado que es probable que la incertidumbre externa influya negativamente en las expectativas. El Banco Central probablemente ajustará las tasas de interés de forma cautelosa, alineado con la Reserva Federal. En lo fiscal, el Gobierno debe consolidar las finanzas, reducir el déficit y evitar financiar el gasto con activos públicos, fortaleciendo los ahorros para contingencias futuras. Es necesario que el Congreso adopte medidas basadas en evidencia y que se mantenga estabilidad política e institucional, especialmente frente a desafíos en seguridad ciudadana y actividades ilegales, que afectan la confianza interna e internacional.

-Un objetivo importante para este año es destrabar los proyectos mineros; sin embargo, se enfrentan al creciente protagonismo de la ilegalidad e informalidad en el sector.

No solo agrava los impactos ambientales y sociales, sino que está asociada con la expansión de la economía informal y el crimen organizado, lo que aumenta su penetración en el Estado y crea un ciclo de impunidad y vulnerabilidad institucional. Falta un enfoque integral que combine inversión, seguridad y desarrollo social.

-Cuál es el impacto económico de la inseguridad en el país?

Si bien es difícil de cuantificar, es evidente que la inseguridad afecta tanto a grandes empresas como a pequeños negocios y actividades cotidianas. La emigración de personas cualificadas puede drenar al Perú de talento clave para su desarrollo económico futuro.