Estos son los principales cambios tributarios que se aplicarán en Perú este 2025

Una serie de reformas en materia tributaria entrarán en vigencia en el presente año tras la emisión de dispositivos legales a cargo del gobierno de Dina Boluarte. Dichas modificaciones evidencian la necesidad de adaptar las políticas fiscales a las dinámicas actuales y presentan nuevas posibilidades para optimizar la relación con el erario público.

Sin lugar a dudas, el ajuste de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es uno de las principales novedades para este año. A través del Decreto Supremo N° 260-2024-EF, el Ministerio de Economía oficializó el nuevo valor de la UIT que ascenderá a S/5.350. Además de ello, medidas como el nuevo perfil de cumplimiento de la Sunat, la ampliación del fraccionamiento especial tributario y la suspensión de retenciones para trabajadores independientes se harán efectivas en el 2025.

Aumento de la UIT a S/5.350

Según Gustavo Lazo, socio del área tributaria de Dentons Perú, "un aumento en la UIT siempre genera ajustes en las obligaciones de las empresas". Su importancia radica en que se utiliza para calcular impuestos, aplicar sanciones y establecer topes tributarios, como en el caso de las exoneraciones.

Para este año, el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ascenderá a S/5.350, un incremento de S/200 en comparación con el año pasado, cuya cifra era de S/5.150. Esta actualización trae consigo cambios en la carga tributaria en la renta de quinta categoría que afecta a los trabajadores en planilla.

Reducción del Plazo para el Crédito Fiscal del IGV

El 28 de setiembre del 2024 se publicó el Decreto Legislativo N.° 1669 que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y la Ley N.° 29215. Dicho dispositivo legal faculta la reducción del plazo para anotar los comprobantes de pago en el Registro de Compras y ejercer el derecho al crédito fiscal que anteriormente era de 12 meses.

Es decir, que estos recibos emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica deberán ser inscritos en los archivos digitales u hoja del Registro de Compras del periodo que corresponda al mes de su emisión o del pago del impuesto. En el caso de los comprobantes físicos, tendrán que ser anotados hasta los dos meses siguientes al periodo de su difusión.

“La reducción del plazo implica una mayor organización interna, especialmente en el área contable, para evitar que la falta de registro a tiempo signifique una pérdida económica significativa. Esto también genera un desafío operativo para empresas con altos volúmenes de facturación”, precisó Lazo.

Nuevo Perfil de Cumplimiento de SUNAT

La implementación de este sistema de calificación de la Sunat busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y prevenir futuras infracciones. Su pleno funcionamiento regirá a partir de julio, luego de haber efectuado una “marcha blanca” que durará hasta mediados de este año.

“Se trata de una herramienta que fomenta el buen cumplimiento tributario. Las empresas con calificaciones positivas tendrán beneficios concretos, mientras que aquellas con historiales menos favorables deberán asumir un mayor escrutinio de la administración tributaria. Este sistema será crucial para promover una cultura de cumplimiento proactivo”, comentó el especialista.

Vale mencionar que, este sistema de la Sunat considera un total de 501 variables. De estas, 483 están sujetas a ponderaciones que fluctúan de acuerdo con la gravedad del incumplimiento. Por ejemplo, se identifican como variables de alta gravedad: el no pago total de la deuda tributaria al vencimiento en tres o más periodos mensuales, así como el incumplimiento del pago total del Impuesto a la Renta Anual de Tercera Categoría al vencimiento, entre otros.

Ampliación del Fraccionamiento Especial Tributario

El 30 de agosto del 2024 se publicó el Decreto Legislativo N°364 que aprueba el fraccionamiento especial de deudas tributarias de la Sunat. Su plazo de acogimiento por parte de las empresas vence este 28 de febrero. En total, son tres modalidades de pago que tienen sus propios beneficios y bonos de descuentos: pago al contado, pago sumario y pago fraccionado.

Para Gustavo Lazo, este tipo de medidas con un alivio importante para las compañías que enfrentan desafíos financieros, puesto que el fraccionamiento les da un respiro para regularizar sus obligaciones, evitar embargos o multas, así como mantener la relación con el fisco en buenos términos.

Suspensión de Retenciones para Trabajadores Independientes

Los trabajadores independientes con ingresos proyectados durante el 2025 por rentas de cuarta y quinta categorías que no superen los S/46.813 anuales podrán solicitar la suspensión de las retenciones y pagos a cuenta del impuesto a la renta. Además de ello, quienes emiten recibos por honorarios electrónicos y perciban ingresos mensuales que no superen los S/ 3,901 no estarán obligados a efectuar pagos a cuenta del IR.

“Este cambio favorece a los trabajadores independientes al aliviar su carga tributaria inmediata. Además, tiene el potencial de incentivar la formalización de quienes se encuentran en la informalidad, ampliando la base de contribuyentes en el mediano plazo”, sentenció el abogado Gustavo Lazo.