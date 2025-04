Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores: ¿cuándo y a qué hora juega contra Barcelona SC?

Universitario de Deportes volverá a Ecuador para su siguiente partido de la Copa Libertadores 2025. Luego de medirse ante Independiente del Valle, el equipo crema regresará al país norteño a enfrentar al Barcelona SC, cuadro que viene de jugar contra River Plate y que espera quedarse con los 3 puntos frente a la 'U'.

Uno de los grandes atractivos del duelo será el reencuentro entre Fabián Bustos y Segundo Castillo. El argentino tuvo al ecuatoriano como asistente en el Ídolo durante la temporada 2020, año desde el cual el 'Mortero' ha sabido consolidar su propia carrera. Ahora, en este enfrentamiento entre alumno y maestro, ambos pondrán a prueba su experticia en busca de la victoria.

¿Cuándo juega Universitario vs Barcelona SC?

El partido Universitario vs Barcelona SC, por la fecha 3 del grupo B en la Copa Libertadores 2025, está programado para disputarse el próximo martes 22 de abril.

¿A qué hora juegan Universitario vs Barcelona SC?

En territorio peruano y ecuatoriano, la hora de inicio del Universitario vs Barcelona SC será la misma: desde las 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Barcelona SC?

La transmisión del Universitario vs Barcelona SC estará a cargo de la cadena internacional ESPN, así como del servicio de streaming Disney Plus. El canal exacto (ESPN 2, ESPN 3, etc) será confirmado en los próximos días.

Historial de Universitario vs Barcelona SC

Por Copa Libertadores, Universitario y Barcelona SC se han enfrentado en seis ocasiones. El balance es favorable para los canarios, con tres victorias, dos empates y apenas una derrota.

Universitario 0-1 Barcelona SC | Copa Libertadores 2023

Barcelona SC 2-0 Universitario | Copa Libertadores 2023

Universitario 0-0 Barcelona SC | Copa Libertadores 1994

Barcelona SC 0-0 Universitario | Copa Libertadores 1994

Barcelona SC 3-0 Universitario | Copa Libertadores 1993

Universitario 2-1 Barcelona SC | Copa Libertadores 1993.

Grupo de Universitario y Barcelona SC

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B en la Copa Libertadores 2025 con Universitario y Barcelona SC.