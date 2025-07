Franco Navarro no descartó fichajes en Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión/Alianza Lima

En una reciente entrevista, Franco Navarro, director técnico de Alianza Lima, habló sobre la posibilidad de fichar a tres grandes jugadores, quienes actualmente viven diferentes presentes en sus respectivos equipos, para este Torneo Clausura de la Liga 1.

Durante la conversación se refirió específicamente a Gianfranco Chávez, Luis Abram y Jeriel De Santis, resaltando que nada está cerrado y que estos jugadores están en la mira del club blanquiazul. Además, se refirió al rendimiento del equipo en el certamen, destacando que es importante para ellos y que "Alianza está conformado por jugadores que tienen capacidad".

Franco Navarro no descarta fichajes en Alianza Lima

El director deportivo no descartó fichar a alguno de estos jugadores. "Nada está cerrado, lo de Chávez es una posibilidad, lo de Abram lo hemos hablado pero hay una diferencia importante económica que es complicado pero nada está descartado. De Santis me parece un jugador que tiene condiciones interesantes, ha hecho goles en la Sudamericana, es uno de los goleadores en Venezuela, es joven. Sé que fue duro su paso por Alianza por la responsabilidad que le tocó asumir pero es un jugador interesante, no está descartado", explicó en un primer momento para Full Deporte.

Franco Navarro sobre el Clausura: "Torneo local es la prioridad"

"Para nosotros el torneo local es la prioridad y hoy no podemos contar con algunos jugadores importantes, Alianza está conformado por jugadores que tienen capacidad y todos esperan una oportunidad. Es un lindo equipo que ha formado 'Pipo' y esperemos tener la capacidad de superar a nuestro rival para seguir peleando el torneo y a fin de año poder dar la vuelta", explicó Navarro.

"Alianza es un equipo que lo hemos fortalecido y todos los que han llegado los hemos analizado para que sean un complemento importante a los que ya estaban. Es verdad que no ha sido similar el rendimiento a nivel internacional con el torneo local, entonces estamos en la búsqueda de encontrar ese equilibrio porque nuestra prioridad es el torneo local y cuando aparece la Sudamericana se hace prioridad también. 'Pipo' y su cuerpo técnico están en búsqueda de ese rendimiento y esa regularidad para poder lograr el objetivo principal que es el campeonato", señaló, resaltando que aunque la prioridad principal es el torneo local, también le dan importancia a la Sudamericana cuando les toca competir en ella.

"A los jugadores los veo trabajar todos los días. Nos ha costado por los planteamientos de los rivales, sobre todo en Matute, porque Alianza ha sido de los mejores de visita, pero de local hay que buscarle la vuelta para ver cómo rompemos esas barreras, porque se defienden muy atrás, se defienden bien, y nosotros no hemos tenido la capacidad de generar espacios y crear opciones de gol en la cantidad que el equipo trabaja", concluyó el director deportivo de Alianza.