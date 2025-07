Hace unos días, la Liga 1 confirmó que el clásico entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura se jugará este domingo 24 de agosto. Esta decisión del ente organizador del fútbol peruano generó cierta incomodidad en la 'U', pues aseguran que tendrán pocos días para preparar ese partido (el 21 del mismo mes juegan ante Palmeiras por la Copa Libertadores). Tanto Álvaro Barco, director deportivo crema, como Jorge Fossati han cuestionado la programación. Incluso, el técnico del equipo merengue pidió la postergación del encuentro. Uno de los que se mostró en contra de estas posturas fue Tito Ordóñez, delegado del conjunto íntimo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el directivo de Alianza Lima recordó todos los partidos que han jugado los blanquiazules en Copa Libertadores (desde la fase 1) y Sudamericana, y aseguró que pese a ello no han pedido reprogramar sus encuentros. Asimismo, recordó las declaraciones de Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, quien señaló que la fecha del clásico se mantendrá debido a que no hay otros horarios disponibles.

Delegado de Alianza Lima critica declaraciones de Jorge Fossati

Además, Ordóñez rememoró el cambio de decisión de la FPF para que el Universitario vs Sporting Cristal en el Monumental por el Apertura se juegue con público y cuestionó que desde la 'U' siempre intenten cambiar las fechas establecidas.

"Alianza ha jugado 14 partidos Conmebol 2025 y no pedirnos postergación. Jesús Gonzales de Liga dijo que no hay disponibilidad de fechas. Ya pasó torcer decisión de jugar sin público con Sporting Cristal. ¿Pretenden que se postergue una fecha o detener un mes el torneo? ¿Ahora la selección no es prioridad?", escribió en X.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Alianza Lima visita este jueves 31 de agosto a Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 3 del Clausura. El partido se jugará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por L1 MAX.