Partidos de hoy, miércoles 30 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos pendientes de la Liga 1, amistosos internacionales y la Champions League Femenina.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 30 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, Liga 1). Podrás ver todas las competiciones por señales de L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como L1 Play, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los hinchas de Alianza Lima volverán a ver a su equipo en un amistoso previo al reinicio del tramo final del Torneo Clausura. Por otra parte, la selección argentina disputa su primer partido oficial luego del subcampeonato en el Mundial 2026.
Amistosos internacionales HOY
- Argentina vs Bolivia
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: Telefe, TyC Sports
- Alianza Lima vs Palestino
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Liga 1
- Cienciano vs Los Chankas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Champions League Femenina
- Paris FC vs Arsenal
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Roma vs Barcelona
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN 2
- Olympique de Lyon vs Chelsea
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN