Bolivia vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de HOY por la fecha FIFA 2026
Las selecciones de Bolivia y Paraguay se enfrentan por el amistoso internacional de fecha FIFA en el estadio Audi Field, ubicado en Estados Unidos.
Los amistosos internacionales por fecha FIFA tendrán como uno de los enfrentamientos más atractivos el encuentro Bolivia vs Paraguay EN VIVO HOY. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.
El conjunto boliviano se prepara para lo que será el inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. En esta oportunidad, enfrentará a Paraguay, quien llega a este duelo tras haber disputado el Mundial 2026, tras haber llegado a octavos de final del torneo. Recordemos que perdieron por la mínima ante Francia.
¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay?
En territorio peruano, el choque entre bolivianos y paraguayos podrá seguirse a partir de las 3.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026
- Inglaterra vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la UEFA Nations League 2026
- Costa Rica, México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Bolivia vs Paraguay?
La transmisión del partido entre Bolivia y Paraguay por el amistoso internacional de fecha FIFA estará a cargo del canal DSports.
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