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Deportes

Bolivia vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de HOY por la fecha FIFA 2026

Las selecciones de Bolivia y Paraguay se enfrentan por el amistoso internacional de fecha FIFA en el estadio Audi Field, ubicado en Estados Unidos.

Bolivia y Paraguay se enfrentan en Estados Unidos. Foto: CONMEBOL/composición LR
Bolivia y Paraguay se enfrentan en Estados Unidos. Foto: CONMEBOL/composición LR
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Los amistosos internacionales por fecha FIFA tendrán como uno de los enfrentamientos más atractivos el encuentro Bolivia vs Paraguay EN VIVO HOY. El cotejo empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.

El conjunto boliviano se prepara para lo que será el inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. En esta oportunidad, enfrentará a Paraguay, quien llega a este duelo tras haber disputado el Mundial 2026, tras haber llegado a octavos de final del torneo. Recordemos que perdieron por la mínima ante Francia.

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¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay?

En territorio peruano, el choque entre bolivianos y paraguayos podrá seguirse a partir de las 3.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Paraguay?

La transmisión del partido entre Bolivia y Paraguay por el amistoso internacional de fecha FIFA estará a cargo del canal DSports.

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Últimos partidos de Bolivia

  • Bolivia 0-4 Argelia | 10.09.26
  • Bolivia 0-4 Escocia | 6.06.26
  • Irak 2-1 Bolivia | 31.03.26
  • Bolivia 2-1 Surinam | 26.03.26
  • Bolivia 3-0 Trinidad y Tobago | 15.03.26

Últimos partidos de Paraguay

  • Paraguay 0-1 Francia | 4.07.26
  • Alemania 1-1 Paraguay | 29.06.26
  • Paraguay 0-0 Australia | 25.06.26
  • Turquía 0-1 Paraguay | 19.06.26
  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | 12.06.26

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