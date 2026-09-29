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Ignacio Buse tras compartir con la elite del tenis mundial en la Laver Cup: "Aprendí muchísimo viendo como piensan"

A poco de empezar su gira por Asia, el tenista peruano repasó las lecciones que obtuvo gracias a su participación en el Team Mundial de la Laver Cup 2026.

Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: Laver Cup
Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: Laver Cup
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Uno de los episodios más importantes en la promisoria carrera de Ignacio Buse fue su reciente participación en la Laver Cup 2026: el peruano fue elegido como suplente para integrar el Team Mundial y tuvo la oportunidad de compartir con los mejores tenistas del planeta.

La primera raqueta nacional afronta su mejor temporada. Entre sus logros destacan su consagración en el ATP 250 Winston Salem y su determinante rol para que la selección peruana logre clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

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Ignacio Buse tras disputar la Laver Cup 2026

En diálogo con ATP Tour, el popular ‘Nachito’ remarcó que, a pesar de no poder jugar el torneo internacional, su estadía en Londres le permitió adquirir nuevos conocimientos sobre la elite del tenis mundial.

“Ha sido un año increíble, sin duda (…). Creo que todavía estoy aprendiendo mucho. Ahora siento que, por ejemplo, cuando vine a la Laver Cup, aprendí muchísimo viendo todos los partidos, viendo a las personas que observaba, cómo piensan y todo eso”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Luego de su participación con Perú en la Copa Davis, Ignacio Buse armó sus maletas y partió rumbo a Asia para una nueva gira internacional. El deportista de 22 años se enfrentará al francés Quentin Halys este miércoles 30 de setiembre por la primera ronda del ATP 500 de Pekín.

Luego de este certamen, Nacho tiene programados dos torneos más en octubre (Masters 1000 de Shanghai y ATP 500 de Viena) y uno en noviembre (Masters 1000 de París).

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Ranking de Ignacio Buse

De acuerdo con la última actualización, el peruano se ubica en el puesto 35 del ranking mundial ATP con 1447 puntos.

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