Jorge Fossati protagonizó tenso cruce con Gonzalo Núñez por episodio durante su etapa en la selección peruana: "Usted insiste en algo que no existía"

Jorge Fossati volvió a referirse a su etapa al frente de la selección peruana y protagonizó un tenso intercambio de palabras con el periodista Gonzalo Núñez. El entrenador uruguayo fue entrevistado en el programa ‘Embasados’ y se mostró incómodo cuando fue consultado por el frustrado amistoso que la ‘Bicolor’ habría podido disputar ante su similar de Italia durante sus primeros meses como estratega nacional.

El episodio ocurrió mientras el ‘Nono’ explicaba su postura respecto a la elección de rivales para los partidos de preparación, cuando Gonzalo Núñez cuestionó al entrenador por aquel encuentro ante la selección de Italia que nunca llegó a concretarse. “¿Estamos hablando de Perú o Italia? Usted insiste en algo que no existía”, mencionó Jorge Fossati.

Jorge Fossati protagonizó tenso cruce con Gonzalo Núñez por episodio durante su etapa en la selección peruana

La controversia se remonta a comienzos de 2024, cuando el ‘Nono’ asumió la dirección técnica de Perú. En aquel momento se manejó la posibilidad de enfrentar a Italia durante la fecha FIFA de marzo, aunque el encuentro nunca quedó formalmente cerrado. Fue entonces cuando Gonzalo Núñez cuestionó al estratega, quien negó que hubiera existido un acuerdo cerrado y mostró su molestia ante la insistencia del periodista. “Llame ahora a Juan Carlos Oblitas; entonces, ¿para qué me entrevista? Le digo que es mentira y sigue jod***, llame al técnico de Italia”, expresó el uruguayo durante el tenso momento.

Jorge Fossati señaló que en ese momento solicitó medirse ante equipos sudamericanos o centroamericanos para comenzar su proceso. Bajo ese criterio, Perú terminó jugando ante Nicaragua y República Dominicana, encuentros que marcaron el inicio de su etapa al frente del combinado nacional. “Con jugadores que recién se van integrando a la selección por primera vez, para qué enfrentarte a rivales que vienen armados hasta los dientes”, había mencionado el ‘Nono’.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con la selección peruana?

El recorrido de Jorge Fossati en la selección peruana no fue el mejor. Bajo su mando, el equipo disputó 13 partidos, dejando un saldo de 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. El uruguayo dirigió amistosos internacionales, la Copa América 2024 y algunos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas.