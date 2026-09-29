El ciclo de Héctor Cúper en Universitario llegó a su fin. El entrenador argentino arribó al conjunto crema en mayo; sin embargo, no logró consolidar una idea de juego y fue muy cuestionado desde diversos sectores. A poco de reiniciarse el tramo final del Torneo Clausura, la insitución anunció su salida.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la U despidió al estratega: “Agradecemos a Héctor Cuper y su comando técnico por el profesionalismo mostrado durante su etapa al frente de nuestro primer equipo. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!”.

Universitario anuncia salida de Héctor Cúper

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”, se lee en el inicio del escrito.

Durante los 4 meses que estuvo al mando del vigente tricampeón del fútbol peruano, Héctor Cúper disputó 14 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores; en los que cosechó 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Comunicado Universitario sobre Héctor Cúper. Foto: Universitario.

¿Quién reemplazará a Héctor Cúper en Universitario?

En medio de este panorama, Universitario de Deportes informó que Piero Alva estará al mando del primer equipo hasta que se defina el nuevo comando técnico.

“De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”, precisaron.

¿Cómo marcha Universitario en el Torneo Clausura?

Luego de su irregular campaña en el Apertura, Universitario puso todas sus fichas en el Torneo Clausura para mantener la ilusión de conquistar el tetracampeonato. En su último partido contra Deportivo Garcilaso fueron goleados 4-0 y perdieron el primer lugar de la tabla de posiciones.