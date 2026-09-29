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Reimond Manco lanzó dura crítica por el presente de la selección peruana y apuntó contra la FPF: "El problema va más allá del plantel"

El exfutbolista cuestionó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol y aseguró que los problemas de la selección trascienden lo mostrado dentro del campo.

Reimond Manco se refirió acerca de la actualidad de la selección peruana. Foto: Selección Peruana/Juego Cruzado/composición LR
Reimond Manco se refirió acerca de la actualidad de la selección peruana. Foto: Selección Peruana/Juego Cruzado/composición LR
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La selección peruana continúa recibiendo críticas tras la goleada 4-1 sufrida ante Estados Unidos en el último amistoso internacional por fecha FIFA. Durante el programa 'Juego Cruzado', Reimond Manco analizó el presente de la Bicolor y apuntó directamente contra la conducción de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), al considerar que los problemas del combinado nacional exceden lo mostrado dentro del campo.

El exfutbolista sostuvo que Perú podría ofrecer una mejor versión independientemente de los jugadores disponibles, pero señaló a la dirigencia como uno de los principales factores que, desde su perspectiva, condicionan el proceso. “Para mí podría jugar mejor con estos o con cualquier otros futbolistas, pero sin los dirigentes que hay ahora. Hoy el problema de Perú va más allá que un plantel, que una convocatoria”, manifestó Reimond Manco.

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Reimond Manco lanzó dura crítica por el presente de la selección peruana y apuntó contra la FPF

‘Rei’ fue contundente al referirse sobre la actualidad de la selección peruana, culpando a los directivos de la FPF por el mal momento que atraviesa el equipo, producto de las malas decisiones dentro del ente deportivo. “Es un cáncer que se ha instalado en el fútbol peruano, en la Federación exactamente, que va a ser muy difícil porque son gente que escoge los jugadores, que hace las convocatorias, que le cierra puertas a jugadores, que incluso, a la hora de declarar, lo hace como que todo estaría bien”, mencionó en el programa.

De igual forma, Manco consideró que la goleada ante Estados Unidos terminó exponiendo dificultades que ya habían aparecido anteriormente. “En algún momento iba a pasar esto. Los partidos anteriores la había sacado barata, pero no tiene una idea de juego en ataque. Y mientras eso no pase, los partidos se ganan con goles y atacando”, agregó el exfutbolista.

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¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

La selección peruana enfrentará a México HOY martes 29 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en New Jersey, Estados Unidos.

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