Argentina versus Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del partido amistoso de fecha FIFA 2026

La selección argentina vuelve a pisar un campo de juego luego de la obtención del subcampeonato en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán una jornada muy especial en la presente fecha FIFA de setiembre y octubre, pues esta marcará el adiós definitivo de Lionel Messi de la Albiceleste.

El primer rival del conjunto che será la selección de Bolivia en Córdoba. El goleador del Inter Miami no estará presente en este cotejo debido a que recién se sumará al equipo para el último partido contra Benín.

¿Cuándo juega Argentina vs Bolivia?

El partido Argentina - Bolivia se llevará a cabo el miércoles 30 de setiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, recinto ubicado en la ciudad de Córdoba (Argentina). Luego de este compromiso, la Albiceleste se verá las caras contra Burkina Faso.

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia el amistoso internacional?

El primer amistoso de la selección argentina en la fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección argentina ante Bolivia?

El encuentro entre Argentina vs Bolivia, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports en suelo albiceleste. Por otra parte, en territorio altiplánico la cobertura estará a cargo de la señales de Fútbol Canal y FBF Play.

Amistosos de Argentina en fecha FIFA

La selección argentina tiene programados tres amistosos internacionales en su país; entre estos destaca la despedida de Lionel Messi el martes 6 de octubre.