Universitario - Gerdau Minas: fecha y horario confirmado del partido de las Pumas en la Copa Brasilia de Vóley 2026

Universitario es uno de los candidatos para ganar la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Foto: Universitario

Universitario es uno de los candidatos para ganar la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Foto: Universitario

Universitario de Deportes afrontará un reto internacional antes de su presentación oficial: el club dirigido por Paco Hervás estará presente en la Copa Brasilia de Vóley 2026. El primer rival del conjunto peruano en semifinales será el poderoso Gerdau Minas de Belo Horizonte.

El conjunto merengue, que cuenta en su plantel con jugadoras de la talla de Aixa Vigil, Daniel Muñoz y Mirian Patiño, busca llegar de la mejor manera al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs Gerdau Minas vóley?

El partido Universitario vs Gerdau Minas se llevará a cabo el viernes 2 de octubre en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, complejo deportivo ubicado en la ciudad de Brasilia.

¿A qué hora juega Universitario - Gerdau Minas?

El primer amistoso de Universitario en territorio brasileño empezará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 3.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido de Universitario vs Gerdau Minas?

El encuentro entre Universitario vs Gerdau Minas todavía no cuenta con un canal confirmado para su transmisión en territorio peruano. No se descarta que pueda verse a través de las plataformas virtuales de los clubes. Otra opción para que no te pierdas las incidencias es a través de la cobertura online gratis que te ofrecerá La República Deportes.

Programación Brasilia Cup Vóley 2026

Los partidos de la presente edición de la Brasilia Cup Vóley 2026 se jugarán entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

Semifinales

Universitario vs Gerdau Minas | 4.00 p. m. | viernes 2 de octubre

Brasilia Vôlei vs Fluminense | 6.30 p. m. | viernes 2 de octubre

Final y tercer lugar