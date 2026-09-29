Roberto Sánchez sobre el pedido de facultades: "No se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado"

Roberto Sánchez sobre el pedido de facultades: "No se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado" Foto: Andina

El jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, exigió el archivo de la solicitud de delegación de facultades legislativas al sostener que el documento presenta serias deficiencias técnicas y vulnera la Carta Magna.

A través de sus redes sociales, el político fustigó la propuesta e indicó que carece de sustento legal para continuar en debate. "Su mal hecho documento no se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado", se lee en su publicación.

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Esta postura surgió en respuesta a las declaraciones del presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, quien previamente acusó a la oposición de "darle la espalda al país" por rechazar la iniciativa.

Según Torres, se negaron a negociar el contenido del dictamen pese a que existían temas de emergencia nacional pendientes.

"Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo. Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad”.

Frente a ello, Sánchez tildó al Ejecutivo de "soberbio" y rechazó que la oposición se haya negado al diálogo sin plantear mejoras para el texto. Según explicó, desde su sector se propuso salidas técnicas para mantener el debate sin transgredir el marco legal, pero no hallaron disposición de parte de la bancada fujimorista ni de la Mesa Directiva.

En esa línea, el dirigente recordó que se solicitó rehacer el texto inicial y buscar un pacto para aprobar únicamente un dictamen parcial enfocado en las emergencias del país.

"Se les ha pedido con documentos aclaración de su interpretación del reglamento para no desnaturalizar un eventual dictamen parcial; ¡no responden!", cuestionó Sánchez al calificar la propuesta original de "mamarracho".