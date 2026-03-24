Canal confirmado de Argentina - Mauritania por amistoso internacional fecha FIFA desde La Bombonera

Tras el fracaso en las negociaciones para el partido ante España por la Finalissima, así como del choque contra Guatemala, la selección argentina decidió afrontar esta fecha FIFA de marzo con dos amistosos como local contra equipos africanos. El primero de estos será el modesto Mauritania, que nunca antes había visitado Sudamérica.

Entre los hinchas de la Albiceleste llamó la atención la elección de este rival, pues el conjunto de los almorávides, con su puesto 115 en el ranking de la FIFA, no parece representar mayor exigencia en la preparación de una escuadra que aspira a conquistar el Mundial 2026. Pese a todo, la expectativa en el país es grande, pues todas las entradas puestas a la venta para el duelo en el estadio La Bombonera ya se agotaron.

¿Qué canal transmitirá Argentina - Mauritania?

En territorio argentino, la transmisión por TV de este amistoso estará a cargo de los canales TyC Sports y Telefe, mientras que para el extranjero se podrá ver vía DSports.

Argentina: TyC Sports, Telefe

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: ViX Premium

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Estados Unidos: beIN Sports

¿Dónde ver Argentina - Mauritania por internet?

Si no quieres perderte la cobertura en línea de este compromiso, sintonízalo desde las plataformas Flow, Telecentro Play y Pluto TV en Argentina. Además, podrás seguirlo vía DGO en otros países.

¿Cuándo jugarán Argentina - Mauritania?

El amistoso entre sudamericano y africanos se llevará a cabo este viernes 27 de marzo, en reemplazo de la Finalissima.

¿A qué hora jugarán Argentina - Mauritania?

En territorio argentino, el cotejo empezará a las 8.15 p. m. Si estás en otros país, revisa el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 5.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.15 p. m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (sábado 28).

Convocados de Argentina

Estos son los futbolistas elegidos por el DT Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo. Martínez Quarta y Giay se metieron a la nómina tras las lesiones de Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel.