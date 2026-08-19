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El FC Barcelona presentó a su plantilla con un buen triunfo 2-1 ante el Al-Ahly por el Trofeo Joan Camper

Raphinha marcó un gol y se estrenó como nuevo capitán catalán. Mediocampista Rodri fue de los más ovacionados en el Camp Nou.

Raphinha marcó de penal.
Raphinha marcó de penal. | FC Barcelona
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El Camp Nou se vistió de gala para una de sus citas más románticas del verano europeo. El Trofeo Joan Gamper no fue solo el primer examen serio de la pretemporada previo al debut en LaLiga este domingo frente al Elche de visita; fue el día en que la afición del FC Barcelona le dio la bienvenida oficial a Rodri como su nuevo director de orquesta y confirmó que el futuro del club sigue brotando con fuerza desde La Masia. En el césped, un batallador Al-Ahly vendió cara su derrota (2-1). La irrupción del jovencísimo Hamza Abdelkarim (30’) y el toque de experiencia de Raphinha (45’ penal) sellaron un resultado que ilusiona a la grada con no solo repetir el plato liguero, sino luchar por esa tan anhelada sexta “Orejona”.

La tarde comenzó con las pulsaciones al máximo. Antes de que rodara el balón se presentó a toda la plantilla, que tuvo a Rodri como flamante fichaje azulgrana, lo que provocó una ovación atronadora en el estadio. El campeón del mundo asumió el rol de líder, prometiendo compromiso, equilibrio y títulos para el nuevo proyecto.

Luego poco a poco fueron desfilando los jugadores de esta plantilla y Karim Adeyemi también se llevó las palmas de la afición. Anthony Gordon, otro de los fichajes estrellas, levantó al público de sus asientos. El brasileño Raphinha, nuevo capitán, tomó el micrófono para dar su discurso.

“Primero quiero felicitar a los campeones del mundo, han hecho un trabajo espectacular, siéntase orgullosos de todo esto. Le doy también la bienvenida a los nuevos. Decirles que vestir esta camiseta, llevar este escudo, es una responsabilidad muy grande y de lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ustedes será igual”, dijo ante el aplauso general.

Antes del pitazo inicial, la nota emotiva la puso el técnico Hansi Flick, quien recordó cómo afrontó la muerte de su padre, siendo este uno de los momentos más duros de su carrera: “El pasado mayo, cuando perdí a mi padre, me sentí muy arropado y apoyado por toda la familia del Barza. Estuvisteis ahí para mí y para mi familia, fue increíble. De todo corazón, muchas gracias”, relató el alemán, para luego prometer títulos.

“El domingo comenzamos otra temporada. Tenemos un gran equipo, con calidad. Gracias al presidente y Deco por el trabajo. Estamos listos para trabajar duro día a día, pero estamos preparados para pelear por cada título”, añadió.

En el trámite del partido, el Barcelona alzó un nuevo Trofeo Joan Gamper tras el 2-1 con el Al-Ahly y cumpliendo con la tradición pero, por encima de todo, dejando excelentes sensaciones de cara al inminente debut liguero. El Barza levanta su Gamper, cumple el expediente y arranca la temporada con paso firme.

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