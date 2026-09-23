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Perú vs Estados Unidos: fecha, hora y canal confirmado del primer amistoso de la selección en fecha FIFA

La gira internacional de la Bicolor empezará frente a uno de los mejores equipos del pasado Mundial 2026. Revisa todo sobre el partido Perú - Estados Unidos por la fecha FIFA de setiembre y octubre.

La selección peruana se alista para enfrentar a 4 selecciones mundialistas. Foto: composición LR/AFP
La selección peruana se alista para enfrentar a 4 selecciones mundialistas. Foto: composición LR/AFP
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La selección peruana ya se encuentra trabajando en suelo norteamericano con miras a lo que serán sus amistosos internacionales de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El primer rival del equipo comandado por Mano Menezes será Estados Unidos, que viene de realizar una gran campaña en el Mundial 2026.

El combinado nacional mantiene la base de anteriores convocatorias y espera que esta gira internacional le permita consolidar el equipo para las próximas Eliminatorias.

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¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?

El partido Perú - Estados Unidos se llevará a cabo el sábado 26 de setiembre en el Inter&Co Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Orlando (Florida). Luego de este compromiso, la Blanquirroja se verá las caras contra México.

¿A qué hora juega Perú - Estados Unidos el amistoso internacional?

El primer amistoso de la selección peruana en la fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Estados Unidos?

El encuentro entre Perú vs Estados Unidos, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO.

Amistosos de la selección peruana

La selección peruana tiene programados cuatro amistosos en territorio norteamericano.

  • Perú vs. Estados Unidos | sábado 26 de septiembre del 2026 | 3.30 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. México | martes 29 de septiembre del 2026 | 8.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Canadá | sábado 3 de octubre del 2026 | 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre del 2026 | 6.00 p. m. (hora peruana).
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Lista de convocados de la selección peruana

El entrenador Mano Menezes convocó a 26 futbolistas para su gira internacional. En la nómina resalta el regreso de Gianluca Lapadula y el llamado del volante Osling Mora.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Matías Córdova, Diego Romero
  • Defensas: Oliver Sonne, Marcos López, Alfonso Barco, César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marco Huamán, Matías Zegarra
  • Mediocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Osling Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Piero Magallanes.

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