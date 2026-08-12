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Lionel Messi recibió diversas muestras de apoyo luego de la muerte de su padre. El un extenso mensaje que subió a sus redes sociales, el argentino admitió sentirse muy afectado por la temprana partida de su progenitor.

En medio de este panorama, Cristiano Ronaldo, quien protagonizó una histórica rivalidad deportiva con la ‘Pulga’, decidió dedicarle un emotivo mensaje.

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Mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi

"Fuerte abrazo para ti y tus seres queridos en este momento difícil, Leo. Mucha fuerza", fueron las condolencias de CR7 para el goleador del Inter Miami.

Mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi deleitaron a todos los seguidores del fútbol con una histórica rivalidad: se enfrentaron un diversas ocasiones y compitieron por diversos premios cuando militaban en Real Madrid y Barcelona. Más allá de lo deportivo, siempre existió una admiración mutua entre ambos personajes y, por eso, el portugués no dudó en brindarle su apoyo a ‘Leo’ en este momento tan complicado.

Lionel Messi se pronuncia tras la muerte de su padre

Luego de algunos días, Lionel Messi decidió expresar su sentir por la muerte de su padre. El campeón del mundo remarcó la importancia que tuvo su progenitor en su carrera profesional. Asimismo, lamentó haber perdido la final del Mundial 2026 y no poder darle una última alegría.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, se lee en la primera parte.

Mensaje de Lionel Messi. Foto: Instagram

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más (…)”, expresó en la segunda parte del comunicado.