Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional de pretemporada

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Real Madrid vs Ferencvaros EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde las 12.00 p. m. (hora peruana). El amistoso internacional se llevará a cabo en el estadio Groupama Arena, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Como parte de la pretemporada de cara al inicio de la temporada, Real Madrid se enfrentará ante Ferencvaros en un atractivo duelo. El cuadro español, buscará iniciar con pie derecho los amistosos ante un duro rival que también se alista para afrontar su campeonato.

Canal para ver Real Madrid vs Ferencvaros

El partido entre Real Madrid y Ferencvaros, por el amistoso internacional, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Ferencvaros

El duelo entre Real Madrid y Ferencvaros se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Ferencvaros

Real Madrid y Ferencvaros disputarán este encuentro en el estadio Groupama Arena. Este recinto tiene capacidad para albergar a 22.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Ferencvaros

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Ferencvaros.

Betano: gana Real Madrid (1,28), empate (5,90), gana Ferencvaros (8,50)

Bet365: gana Real Madrid (1,27), empate (5,25), gana Ferencvaros (7,50)

1XBet: gana Real Madrid (1,24), empate (6,97), gana Ferencvaros (9,45)

Doradobet: gana Real Madrid (1,28), empate (5,66), gana Ferencvaros (8,00).

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