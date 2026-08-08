HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid vs Ferencváros EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional de pretemporada

El amistoso internacional entre Real Madrid y Ferencvaros se disputará en el estadio Groupama Arena, como parte de los duelos de preparación de cara al inicio de temporada.

Real Madrid y Ferencvaros se enfrentan en Hungría. Foto: Real Madrid/Ferencvaros/composición LR
Real Madrid y Ferencvaros se enfrentan en Hungría. Foto: Real Madrid/Ferencvaros/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Real Madrid vs Ferencvaros EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde las 12.00 p. m. (hora peruana). El amistoso internacional se llevará a cabo en el estadio Groupama Arena, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Como parte de la pretemporada de cara al inicio de la temporada, Real Madrid se enfrentará ante Ferencvaros en un atractivo duelo. El cuadro español, buscará iniciar con pie derecho los amistosos ante un duro rival que también se alista para afrontar su campeonato.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

lr.pe

Canal para ver Real Madrid vs Ferencvaros

El partido entre Real Madrid y Ferencvaros, por el amistoso internacional, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Ferencvaros

El duelo entre Real Madrid y Ferencvaros se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Ferencvaros

Real Madrid y Ferencvaros disputarán este encuentro en el estadio Groupama Arena. Este recinto tiene capacidad para albergar a 22.000 espectadores.

PUEDES VER: ¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

lr.pe

Pronóstico de Real Madrid vs Ferencvaros

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Ferencvaros.

  • Betano: gana Real Madrid (1,28), empate (5,90), gana Ferencvaros (8,50)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,27), empate (5,25), gana Ferencvaros (7,50)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,24), empate (6,97), gana Ferencvaros (9,45)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,28), empate (5,66), gana Ferencvaros (8,00).

Últimos partidos de Real Madrid

  • Real Madrid 2-2 Fiorentina | 1.08.26
  • Real Madrid 4-1 Leganés | 28.07.26
  • Real Madrid 4-2 Athletic Club | 23.05.26
  • Sevilla 0-1 Real Madrid | 17.05.26
  • Real Madrid 2-0 Real Oviedo | 14.05.26

Últimos partidos de Ferencvaros

  • Ferencvaros 1-0 Gornik Zabrze | 5.08.26
  • Ferencvaros 0-0 Vasas | 2.08.26
  • Ferencvaros 2-2 Twente | 30.07.26
  • Paks 4-2 Ferencvaros | 26.07.26
  • Twente 1-2 Ferencvaros | 23.07.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
León XIV confiesa si es hincha del Real Madrid o Barcelona: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del..."

León XIV confiesa si es hincha del Real Madrid o Barcelona: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del..."

LEER MÁS
Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como nuevo entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

LEER MÁS
Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

Real Madrid se reencuentra con el triunfo: venció 2-0 a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga de España

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

Murió Jorge Messi, papá de Lionel Messi, a los 68 años por una complicada enfermedad

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

LEER MÁS
¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025